Андреа Петкович: «Меня приводит в бешенство вопиющее женоненавистничество, с которым Швентек сталкивается из-за того, что слишком хорошо делает свою работу»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP WTA Андреа Петкович Ига Швентек Теннис

Андреа Петкович недовольна, что Игу Швентек критикуют за разгромные победы.

«Меня не просто не расстраивает, а буквально приводит в бешенство вопиющее женоненавистничество, с которым Ига Швентек сталкивается из-за того, что слишком хорошо делает свою работу. Я никогда не слышала, чтобы кто-то жаловался, когда почти сорокалетний Новак Джокович на одной ноге обыгрывает молодых талантов, потому что он настолько хорош, но, когда женщина громит всех в сетке, вдруг оказывается, что женский теннис скучен и Ига Швентек ему вредит.

Помните время, когда все жаловались, что в женском теннисе нет настоящих чемпионок, а «Большой шлем» может выиграть любая? Возможно, вас это удивит, но не получится совместить одно с другим.

Просто напомню, что в этом сезоне Ига Швентек играла в двух матчах (против Соболенко в Мадриде и против Осаки на прошлой неделе), которые, скорее всего, войдут в десятку лучших матчей года».

Петкович попросили объяснить, что она имела в виду. Болельщик твитнул: «Джокович выкарабкался на одной ноге в двух матчах, которые в сумме длились больше девяти часов, а Ига выиграла весь «Ролан Гаррос» за те же девять часов. Это две совершенно разные вещи, нет?»

Петкович ответила: «Суть в том, что некоторые игроки просто намного лучше. Новак на одной ноге и не в стопроцентной форме все равно лучше многих молодых талантов. Вот почему он величайший. Если бы он был в форме, он бы вынес большую часть сетки, и никто бы не жаловался.

Ига была в форме и поэтому громила соперниц, и вдруг все из-за этого расстроились. Вот в чем сравнение: если бы это был Новак (или Рафа, или Роджер, неважно), все бы восхищались их величием, а это Ига, и она почему-то вредит женскому теннису. Это несправедливо».

Швентек пишет историю – к 23 взяла 4-й «Ролан Гаррос». Королева грунта!

21 комментарий
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а нечего, что 37 летний Джокович, собирающий полные трибуны, играет до 5 утра, а молодуха, на матчи которой приходит пару сотен человек, в это время мирно спит, нет, не бесит?
+7
-1
+6
Мы сетуем на то что силиконовая потапова, которая стоит почти в топ-20 даже не в состоянии сетку перебросить)
+6
-1
+5
А при чëм тут женоненависть? Швентек не любят как непривлекательного человека, за еë гонор.
+7
-2
+5
Натянула сову на глобус. Претензия не в разгромных победах, а в скучности и серости Иги, поставь уборщика на корт в кепке с ракеткой - никто и не заметит подмены)
+8
-4
+4
Андреа, мы максимум сетуем на низкий уровень женского тура, Джокович никого 6-0 6-0 6-0 не громит))
+4
-1
+3
Ответ Stas Salesov
Чушь, дайте ей нормальных соперниц и будет интересно, как в матче с Осакой. Не ее вина, что играть не с кем, все опасные для нее сливаются по пути, претензии надо им предъявлять, почему не способны держать свой уровень или подводить себя к главным турнирам. К тому же сейчас на траве ситуация изменится и она будет гораздо более уязвима в матчах
Нет, она неинтересна. Она странная, но это не то же самое, что непосредственность Осаки, она прямо отталкивает от себя. Даже Серена при всех её недостатках и лицемерии была более естественной. Именно поэтому ей особо и не восхищаются - вышел робот, все сделал механически, выиграл свои маньячные сеты с 6-0, 6-1, ушел. Тяжёлые времена для WTA с таким лидером)
+4
-1
+3
Ответ Kihiro
Как не хочется болеть? Она для меня очень даже классная, со своей позицией, болею за нее
С какой позицией и как это относится к теннису?
+2
0
+2
Лечи голову. Дело именно в Швентек. За неё просто не хочется болеть и радоваться, и, судя по истерике Петкович, так относятся к ней во всем мире)
+9
-8
+1
Так тут хейтят в принципе женский теннис, а не лично швентек
+1
0
+1
Ответ Hardy
Лечи голову. Дело именно в Швентек. За неё просто не хочется болеть и радоваться, и, судя по истерике Петкович, так относятся к ней во всем мире)
Как не хочется болеть? Она для меня очень даже классная, со своей позицией, болею за нее
+4
-3
+1
Ответ Stas Salesov
Лучше пусть Ига ежегодно берет РГ, чем там буду побеждать всякие однодневки типа Паолини или Крейчиковой, обесценивая шлемный статус
Ок, они обесценивают шлемный статус, а Ига обесценивает величие других, шакаля РГ при коллапсе) в этот раз хоть матч с Осакой сойдет за преодоление...у кого-то даже хватает наглости сравнивать её с Надалем, жесть
+2
-1
+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А при чëм тут женоненависть? Швентек не любят как непривлекательного человека, за еë гонор.
И в чём выражается её гонор, примеры?
+1
0
+1
То, что эта неплохая польская теннисистка на крупных турнирах жрет баллонами инновационный допинг, ясно любому разбирающемуся в теннисе.
Вот и весь секрет. Когда отдыхает от курса, ее, особо не напрягаясь, обыгрывают середняки.
+5
-5
0
Женский теннис некачественное зрелище, вот и всё. Ига хорошо делает свою работу, но она одна не может отвечать за качество игры всех участниц. Просто есть любители женского тура, которых не устраивает, что среди этого болотца есть Ига и её теннис)
+1
-1
0
Ответ Hardy
С какой позицией и как это относится к теннису?
Типичные фанаты тряпочки на кепке, не обращай внимания) Тут таких полно)
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Ответ Syndycate
Типичные фанаты тряпочки на кепке, не обращай внимания) Тут таких полно)
Говорит человек, который приплетает политику по любому поводу и против любой украинки болеет по национальному признаку)
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0
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А при чëм тут женоненависть? Швентек не любят как непривлекательного человека, за еë гонор.
В любой непонятной ситуации приплети сексизм)
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