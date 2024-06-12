Андреа Петкович: «Меня приводит в бешенство вопиющее женоненавистничество, с которым Швентек сталкивается из-за того, что слишком хорошо делает свою работу»

Андреа Петкович недовольна, что Игу Швентек критикуют за разгромные победы.

«Меня не просто не расстраивает, а буквально приводит в бешенство вопиющее женоненавистничество, с которым Ига Швентек сталкивается из-за того, что слишком хорошо делает свою работу. Я никогда не слышала, чтобы кто-то жаловался, когда почти сорокалетний Новак Джокович на одной ноге обыгрывает молодых талантов, потому что он настолько хорош, но, когда женщина громит всех в сетке, вдруг оказывается, что женский теннис скучен и Ига Швентек ему вредит.

Помните время, когда все жаловались, что в женском теннисе нет настоящих чемпионок, а «Большой шлем» может выиграть любая? Возможно, вас это удивит, но не получится совместить одно с другим.

Просто напомню, что в этом сезоне Ига Швентек играла в двух матчах (против Соболенко в Мадриде и против Осаки на прошлой неделе), которые, скорее всего, войдут в десятку лучших матчей года».

Петкович попросили объяснить, что она имела в виду. Болельщик твитнул: «Джокович выкарабкался на одной ноге в двух матчах, которые в сумме длились больше девяти часов, а Ига выиграла весь «Ролан Гаррос» за те же девять часов. Это две совершенно разные вещи, нет?»

Петкович ответила: «Суть в том, что некоторые игроки просто намного лучше. Новак на одной ноге и не в стопроцентной форме все равно лучше многих молодых талантов. Вот почему он величайший. Если бы он был в форме, он бы вынес большую часть сетки, и никто бы не жаловался.

Ига была в форме и поэтому громила соперниц, и вдруг все из-за этого расстроились. Вот в чем сравнение: если бы это был Новак (или Рафа, или Роджер, неважно), все бы восхищались их величием, а это Ига, и она почему-то вредит женскому теннису. Это несправедливо».

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