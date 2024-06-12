Бадоса об отказе от выступления на Олимпиаде: «Спина не способна справиться с такими нагрузками»

Теги Анабель Медина-Гарригес WTA Олимпийский теннисный турнир Паула Бадоса Теннис

Паула Бадоса объяснила, почему отказалась от участия в Олимпиаде в Париже.

«Из-за травмы я не смогу поехать на Олимпиаду, хотя очень этого хотела. Тяжело отказываться от выступления за свою страну.

Спина не способна справиться с такими нагрузками. У меня нет другого выбора, кроме как это принять».

Ранее капитан женской сборной Испании Анабель Медина-Гарригес объявила, что Бадоса решила пропустить Олимпиаду, чтобы использовать защищенный рейтинг для выступления на «Уимблдоне» и US Open.

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