Надаль на Олимпиаде сыграет в паре с Алькарасом, Бадоса пропустит турнир

Сборная Испании объявила состав на Олимпиаду в Париже.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.

В состав мужской сборной вошли:

(2);

(9, защищенный рейтинг);

(8, защищенный рейтинг);

Алехандро Давидович-Фокина (32);

Марсель Гранольерс (№1 в парном разряде).

Капитан сборной сообщил, что Надаль сыграет в паре с Алькарасом, а Гранольерс – с Каррено-Бустой или Давидовичем-Фокина.

За женскую команду сыграют:

По словам капитана Анабель Медины-Гарригес, Паула Бадоса снялась с Олимпиады, потому что не захотела использовать защищенный рейтинг.