Надаль на Олимпиаде сыграет в паре с Алькарасом, Бадоса пропустит турнир

Теги Анабель Медина-Гарригес Рафаэль Надаль Давид Феррер ATP WTA Марсель Гранольерс Пабло Каррено-Буста Олимпийский теннисный турнир Сара Соррибес-Тормо Паула Бадоса Алехандро Давидович-Фокина Карлос Алькарас Кристина Букша Теннис

Сборная Испании объявила состав на Олимпиаду в Париже.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.

В состав мужской сборной вошли:

Капитан сборной Давид Феррер сообщил, что Надаль сыграет в паре с Алькарасом, а Гранольерс – с Каррено-Бустой или Давидовичем-Фокина. 

За женскую команду сыграют:

По словам капитана Анабель Медины-Гарригес, Паула Бадоса снялась с Олимпиады, потому что не захотела использовать защищенный рейтинг.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий