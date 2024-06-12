Надаль на Олимпиаде сыграет в паре с Алькарасом, Бадоса пропустит турнир
Сборная Испании объявила состав на Олимпиаду в Париже.
Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа.
В состав мужской сборной вошли:
- Карлос Алькарас (2);
- Рафаэль Надаль (9, защищенный рейтинг);
- Пабло Каррено-Буста (8, защищенный рейтинг);
- Алехандро Давидович-Фокина (32);
- Марсель Гранольерс (№1 в парном разряде).
Капитан сборной Давид Феррер сообщил, что Надаль сыграет в паре с Алькарасом, а Гранольерс – с Каррено-Бустой или Давидовичем-Фокина.
За женскую команду сыграют:
- Сара Соррибес-Тормо (55);
- Кристина Букша (67).
По словам капитана Анабель Медины-Гарригес, Паула Бадоса снялась с Олимпиады, потому что не захотела использовать защищенный рейтинг.