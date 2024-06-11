Федерер о начале карьеры Джоковича: «Думаю, я не оказал Новаку того уважения, которого он заслуживал»

Роджер Федерер рассказал, как относился к Новаку Джоковичу в начале его карьеры.

«Помню, как впервые играл с ним в Монако (2006 год, Федерер победил со счетом 6:3, 2:6, 6:3 – Sports) и выходил с корта, думая: «Он ничего». Даже несмотря на шумиху вокруг него, я не был в этом до конца уверен.

Думаю, я не оказал Новаку того уважения, которого он заслуживал, из-за его технических недостатков. Мне казалось, что у Новака был очень экстремальный захват форхенда, а его бэкхенд, на мой взгляд, был не таким плавным, как сейчас. Но потом он очень хорошо исправил это и стал невероятным монстром на корте.

Думаю, он был незваным гостем для болельщиков Рафы и Роджера. Тогда их было много, и, возможно, когда Новак появился, люди сказали: «Слушайте, нам не нужен третий парень. Нам достаточно Рождера и Рафы».

Сначала он не очень нравился моим болельщикам, потому что те думали: «Роджер немного изящнее, он делает это с легкостью». А потом Новак показал сильный характер и невероятное желание победить любой ценой.

Я думаю, что и Новака зацепили отношения с болельщиками. Я думаю, что его глубокая сосредоточенность, возможно, отпугнула некоторых людей.

Его немного недопоняли. Я смотрю на него сквозь призму медиа и вижу, какой он человек. Если убрать его игру, то кто он? Каковы его ценности? Я знаю, что он очень заботится о своей семье»

Федерер также рассказал, как у него складывались отношения с Рафаэлем Надалем.

«Я думаю, что наши отношения начались в дружеской манере. А потом пришло соперничество. Я проиграл свой первый матч против него и впервые сказал: «Я не хочу видеть здесь этого парня. Мне нравится быть на вершине одному». Поэтому мне пришлось искать выход, силы внутри себя, говоря: «Так, как же мне теперь с этим справиться?». Потому что это немного сводило с ума. Я просто не мог понять и разгадать его».

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