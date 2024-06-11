Федерер о начале карьеры Джоковича: «Думаю, я не оказал Новаку того уважения, которого он заслуживал»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Теннис

Роджер Федерер рассказал, как относился к Новаку Джоковичу в начале его карьеры.

«Помню, как впервые играл с ним в Монако (2006 год, Федерер победил со счетом 6:3, 2:6, 6:3 – Sports) и выходил с корта, думая: «Он ничего». Даже несмотря на шумиху вокруг него, я не был в этом до конца уверен.

Думаю, я не оказал Новаку того уважения, которого он заслуживал, из-за его технических недостатков. Мне казалось, что у Новака был очень экстремальный захват форхенда, а его бэкхенд, на мой взгляд, был не таким плавным, как сейчас. Но потом он очень хорошо исправил это и стал невероятным монстром на корте.

Думаю, он был незваным гостем для болельщиков Рафы и Роджера. Тогда их было много, и, возможно, когда Новак появился, люди сказали: «Слушайте, нам не нужен третий парень. Нам достаточно Рождера и Рафы».

Сначала он не очень нравился моим болельщикам, потому что те думали: «Роджер немного изящнее, он делает это с легкостью». А потом Новак показал сильный характер и невероятное желание победить любой ценой.

Я думаю, что и Новака зацепили отношения с болельщиками. Я думаю, что его глубокая сосредоточенность, возможно, отпугнула некоторых людей.

Его немного недопоняли. Я смотрю на него сквозь призму медиа и вижу, какой он человек. Если убрать его игру, то кто он? Каковы его ценности? Я знаю, что он очень заботится о своей семье»

Федерер также рассказал, как у него складывались отношения с Рафаэлем Надалем.

«Я думаю, что наши отношения начались в дружеской манере. А потом пришло соперничество. Я проиграл свой первый матч против него и впервые сказал: «Я не хочу видеть здесь этого парня. Мне нравится быть на вершине одному». Поэтому мне пришлось искать выход, силы внутри себя, говоря: «Так, как же мне теперь с этим справиться?». Потому что это немного сводило с ума. Я просто не мог понять и разгадать его».

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10 комментариев
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Являясь ярым фанатом Роджера и тяжело пережив UO-15 и Уим-19.
Невозможно не уважать Императора.
Восхищаюсь стержнем и профессионализмом Новака, вся публика была против него, но победил все равно Джок.
Очень тепло читать интервью Биг-3, касаемо своего противостояния.
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+13
Искренние, как мне кажется, и заслуживающие внимания слова.

Я болельщик Джоковича с 2006 г., что же касается Федерера, то с 2003 г. я всегда болел против него, восхищаясь при этом его дарованием. Для меня было и остаётся очень ценным, что эпоха большой тройки была эпохой взаимного уважения и отсутствия вражды и скандалов. По-своему это не менее важно, чем феноменальные спортивные достижения.
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блин, охренеть. хочу ещё от Федерера про Джоковича!
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Вот это откровение от маэстро 👏
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Прекрасные и честные слова. В итоге у обоих восхитительные карьеры и достойная жизнь вне корта с любящей семьей. Ну а то, что не сложилась дружба в ее классическом понимании (или хотя бы как с Рафой) - так на то мы и люди, не выходит у нас у всех друг с другом дружить, иначе и проблем в мире было бы меньше
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Пару слов про свою изящность и корявость Ноле он все таки вставил))) эхх сколько бы на двоих поделили ТБШ Рафа и Роджер если бы не он. Великий и ужасный Новак Джокович!!
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Внезапные откровения
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До сих пор с теплом вспоминаю матчи этой троицы, которые посчастливилось смотреть. Синнер, Алькарас, Медведев тоже выдают топ игры, но с теми у меня связаны в первую очередь эмоции
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Отрывки из мемуаров...
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Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Прекрасные и честные слова. В итоге у обоих восхитительные карьеры и достойная жизнь вне корта с любящей семьей. Ну а то, что не сложилась дружба в ее классическом понимании (или хотя бы как с Рафой) - так на то мы и люди, не выходит у нас у всех друг с другом дружить, иначе и проблем в мире было бы меньше
Просто серб третий лишний, и с эти уже никогда ничего не поделать
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