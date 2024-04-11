Джокович стал лидером по проценту побед на «Мастерсах»

обыграл в третьем круге в Монте-Карло – 7:5, 6:3.

Серб впервые с 2019-го вышел в четвертьфинал этого турнира.

Джокович стал лидером тура по проценту побед на «Мастерсах», обойдя Рафаэля Надаля. Джокович выиграл 82,2% матчей на этом уровне, Надаль – 82,1%. На третьем месте с 77,9%.

Теперь Джокович поборется с . Счет в личных встречах 1:1, австралиец обыграл Джоковича в январе на .