Джокович стал лидером по проценту побед на «Мастерсах»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP рекорды Rolex Monte-Carlo Masters Алекс де Минаур Лоренцо Музетти Теннис

Новак Джокович обыграл Лоренцо Музетти в третьем круге в Монте-Карло – 7:5, 6:3.

Серб впервые с 2019-го вышел в четвертьфинал этого турнира.

Джокович стал лидером тура по проценту побед на «Мастерсах», обойдя Рафаэля Надаля. Джокович выиграл 82,2% матчей на этом уровне, Надаль – 82,1%. На третьем месте Роджер Федерер с 77,9%.

Теперь Джокович поборется с Алексом де Минауром. Счет в личных встречах 1:1, австралиец обыграл Джоковича в январе на United Cup.

9 комментариев
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Просто лучший 👍💪‼️поквитался за прошлый год✊
+11
-3
+8
У Новака теперь что ни матч, то какой-то новый рекорд, с ума сойти
+8
-1
+7
Ответ Skip
Демон немного ухудшит статистику Джока ) ну, мне так кажется... что-то Джок был на себя не похож в матча с Музетти ...
Каждый год в МК. Этот раз не худший даже
+6
0
+6
Сумасшедший процент, с учетом того, что на Мастерсах Новак провел 489 матчей (выиграл 402).
+6
-3
+3
В принципе, можно поздравить Рафу, что он будет лучшим по этому показателю по окончанию обоих карьер.
И возможно в истории.
Учитывая его доминацию на грунте, бОльшую оппозицию на харде и что Новак использует мастерсы как подготовку к шлемам последние годы, а Рафа там не появляется, если не играет хотя бы на 70%
+2
0
+2
Джокович - тема для молодых джокодрочеров.
Всё им сделанное - на спаде великих.
Успел нашакалить! Как обычно, сербоцыган, не любят в Европе...
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