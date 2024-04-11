Джокович стал лидером по проценту побед на «Мастерсах»
Новак Джокович обыграл Лоренцо Музетти в третьем круге в Монте-Карло – 7:5, 6:3.
Серб впервые с 2019-го вышел в четвертьфинал этого турнира.
Джокович стал лидером тура по проценту побед на «Мастерсах», обойдя Рафаэля Надаля. Джокович выиграл 82,2% матчей на этом уровне, Надаль – 82,1%. На третьем месте Роджер Федерер с 77,9%.
Теперь Джокович поборется с Алексом де Минауром. Счет в личных встречах 1:1, австралиец обыграл Джоковича в январе на United Cup.
И возможно в истории.
Учитывая его доминацию на грунте, бОльшую оппозицию на харде и что Новак использует мастерсы как подготовку к шлемам последние годы, а Рафа там не появляется, если не играет хотя бы на 70%
Всё им сделанное - на спаде великих.
Успел нашакалить! Как обычно, сербоцыган, не любят в Европе...