Виландер об Алькарасе: «Это может быть следующий Новак Джокович»

Матс Виландер оценил будущее Карлоса Алькараса.

«Я думаю, что Зверев был немного пассивным. Он позволил Карлитосу играть в свою игру слишком сильно.

Но в то же время перед нами многократный чемпион турниров «Большого шлема» [Алькарас]. Все мы знаем, что это может быть следующий Новак Джокович.

Карлос Алькарас нужен теннису сейчас больше, чем что-либо другое. Думаю, чтобы быть значимой фигурой, ему нужно продолжать выигрывать по одному «Шлему» в год.

Если он это сделает, то во многом изменит наш спорт, то, как люди смотрят на теннис, потому что он – глоток свежего воздуха. Он улыбается, он скромен – его речь была великолепна. Все это очень хорошо для тенниса.

Конечно, было бы здорово, если бы Саша Зверев, новое лицо, выиграл «Шлем». Но теперь будет сложно догнать Карлоса – он может побеждать, когда играет не в полную силу против лучших игроков мира».