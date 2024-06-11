Виландер об Алькарасе: «Это может быть следующий Новак Джокович»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Матс Виландер Александр Зверев Карлос Алькарас Теннис

Матс Виландер оценил будущее Карлоса Алькараса.

«Я думаю, что Зверев был немного пассивным. Он позволил Карлитосу играть в свою игру слишком сильно.

Но в то же время перед нами многократный чемпион турниров «Большого шлема» [Алькарас]. Все мы знаем, что это может быть следующий Новак Джокович.

Карлос Алькарас нужен теннису сейчас больше, чем что-либо другое. Думаю, чтобы быть значимой фигурой, ему нужно продолжать выигрывать по одному «Шлему» в год.

Если он это сделает, то во многом изменит наш спорт, то, как люди смотрят на теннис, потому что он – глоток свежего воздуха. Он улыбается, он скромен – его речь была великолепна. Все это очень хорошо для тенниса.

Конечно, было бы здорово, если бы Саша Зверев, новое лицо, выиграл «Шлем». Но теперь будет сложно догнать Карлоса – он может побеждать, когда играет не в полную силу против лучших игроков мира».

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3 комментария
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пфф! Чтобы стать следующим Джоковичем, нужно уметь играть своей головой, а не тренерской. Без коучинга, без подсказок на корте. А с этим у Карася (пока?) никак. Вообще никак.
И по Шлему в год - так Карась и за 20 лет до Новака не дотянется.
Впрочем, есть судьи. Не заметят аут в нужный момент, сломают соперника, и нарисуют Карасю столько Шлемов, сколько заблагорассудится.
С виду и похвалил Матс, а по сути - подколол. Про скромность туда же.
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Потенциал позволяет, но мелкие травмы очень часто случаются у него в таком молодом возрасте, а потом сработает накопительный эффект и начнутся серьёзные. При этом 10 шлемов должен выиграть, а до 20-23 нереально, с учётом травм
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