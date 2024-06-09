Алькарас обошел Федерера, Надаля и Джоковича – взял 3 «Шлема» на разных покрытиях в 21 год

После впечатляющего камбэка Карлоса Алькараса в финале «Ролан Гаррос» статистика его молодой карьеры стала еще более впечатляющей.

● Это был девятый крупный финал в его карьере, и он потерпел только одно поражение – теперь его баланс в финалах «Больших шлемов» 3:0, а в финалах «Мастерсов» остался 5:1.

● Алькарас выиграл третий «Большой шлем» в 21 год. Открытой эре только Бьорн Борг (20 лет), Матс Виландер (20) и Рафаэль Надаль (21) были моложе на момент третьего титула.

● При этом теперь у Карлоса есть ТБШ на всех трех покрытиях – грунте («Ролан Гаррос»-2024), траве («Уимблдон»-2023) и харде (US Open-2022). Он всего седьмой игрок в Открытой эре, собравший «Шлемы» на всех типах кортов.

До него это сделали Джимми Коннорс, Матс Виландер, Андре Агасси, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Роджер Федерер.

● Алькарас в этой компании самый молодой – никто в истории не выигрывал «Шлемы» на трех покрытиях быстрее него. Надаль, идущий на втором месте, был почти на полтора года старше.

● И моложе Карлоса на момент победы просто на трех разных «Шлемах» тоже никого не было. Ближе всех к нему Джимми Коннорс – 22 года.

● До карьерного Большого шлема Карлосу не хватает только Australian Open. Если он выиграет в Мельбурне в 2025-м или 2026-м, то станет самым молодым обладателем этого достижения в истории мужского тенниса.

● Сейчас Алькарас пятый действующий теннисист, взявший три «Больших шлема» – после Джоковича (24), Надаля (22), Маррея и Вавринки (по 3).

● И он 23-й игрок в истории профессионального мужского тура, взявший три ТБШ.

● А еще к 21 году Алькарас выиграл больше «Шлемов», чем все теннисисты, родившиеся в 1990-е, вместе взятые. Потому что в том поколении только Доминик Тим и Даниил Медведев выиграли по одному.

● И надо помнить, что Алькарас еще и самый молодой игрок, ставший №1 в мире – в 2022-м он сделал это, когда ему было 19 лет и 4 месяца.

Действительно великое начало карьеры.

Алькарасу в финале «Ролан Гаррос» помог судья. Его решение изменило динамику матча

Фото: Gettyimages /Dan Istitene, Ryan Pierse; Pawel Andrachiewicz/Global Look Press