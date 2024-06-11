Муратоглу о победе Алькараса на «Ролан Гаррос»: «Это показывает, что можно выигрывать крупные турниры, даже находясь не в лучшей форме»

Патрик Муратоглу прокомментировал победу Карлоса Алькарса на «Ролан Гаррос».

«Триумф Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос» показывает, что можно выигрывать крупные турниры, даже находясь не в лучшей форме.

Его победа – свидетельство его исключительного таланта и разносторонности. Карлос продемонстрировал ключевые навыки, победив Янника Синнера в полуфинале и Александра Зверева в финале: никогда не сдаваться и всегда брать себя в руки.

Главный урок из матчей Карлоса – важно быть агрессивным. В финале его атакующая игра сыграла решающую роль. Когда он сделал брейк и повел 4:0 в четвертом сете, он снова поверил в то, что может победить в пяти сетах. Это изменение мышление – позволило ему расслабиться, вернуть контроль и выиграть.

От пассивного игрока ничего не зависит. Карлос всегда использует свой шанс. Это срабатывает не всегда, но часто. Он выиграл 11 из 12 пятисетовых матчей на турнирах «Большого шлема», потому что брал на себя ответственность.

Психологическая устойчивость очень важна. В полуфинале, несмотря на не очень хорошую игру, Карлос победил на упорстве и силе духа. Когда чувствуешь себя плохо, есть риск на этом замкнуться. И не думаешь, что соперник может чувствовать себя так же.

Он примеро того, как важны вера и агрессия в теннисе. Его путь подчеркивает психологическую стойкость и умение оставаться в игре даже в трудные времена. Да, у него хорошие удары справа и слева, но главные трофеи он взял благодаря характеру и стойкости».