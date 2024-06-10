Алькарас и Швентек заработали по 30 млн долларов призовых

Теги Ролан Гаррос Ига Швентек Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас и Ига Швентек по итогам «Ролан Гаррос» преодолели отметку в 30 миллионов долларов призовых за карьеру.

Они первые игроки, родившиеся в 2000-е, с таким достижением.

Алькарас заработал 31 543 329 долларов, Швентек – 31 276 512.

Оба занимают девятое место по размеру призовых в истории мужского и женского тенниса соответственно.

6 комментариев
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Ответ costa0545
Прикол, один бился в пять сетов, чтобы выиграть Ролан горрос в течение несколько часов, а Ига быстро испекла пирожок и заработала столько же)))
У иги на два шлема больше чем у Карлоса
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+4
Прикол, один бился в пять сетов, чтобы выиграть Ролан горрос в течение несколько часов, а Ига быстро испекла пирожок и заработала столько же)))
+5
-2
+3
Ответ costa0545
Прикол, один бился в пять сетов, чтобы выиграть Ролан горрос в течение несколько часов, а Ига быстро испекла пирожок и заработала столько же)))
Ига виновата, что под её напором все разваливаются? Хотя та же Осака чуть не выбила её с турнира
+2
-1
+1
Штеффи Граф в 1988 году заработала за сезон всего 1.3 млн, взяв 4 шлема и 11 титулов в общем в сезоне)
Рекорд Серены кстати до сих пор не побит, за 2013 заработала больше 12 млн, но вот Ига как раз может в этом сезоне побить, уже 6 млн есть в этом году, еще пол сезона впереди, плюс итоговый - 15 млн призовой фонд, победитель думаю минимум 4 млн получит, а может и 5 млн. У мужчин рекорд у Новака - 21 млн в 2015 году
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Ответ Syndycate
Штеффи Граф в 1988 году заработала за сезон всего 1.3 млн, взяв 4 шлема и 11 титулов в общем в сезоне) Рекорд Серены кстати до сих пор не побит, за 2013 заработала больше 12 млн, но вот Ига как раз может в этом сезоне побить, уже 6 млн есть в этом году, еще пол сезона впереди, плюс итоговый - 15 млн призовой фонд, победитель думаю минимум 4 млн получит, а может и 5 млн. У мужчин рекорд у Новака - 21 млн в 2015 году
Ну то, что призовые выросли во всех выражениях - это да, но ведь и раньше деньги имели другую стоимость, не бедствовала уж точно с такими достижениями )
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