Алькарас и Швентек заработали по 30 млн долларов призовых
Карлос Алькарас и Ига Швентек по итогам «Ролан Гаррос» преодолели отметку в 30 миллионов долларов призовых за карьеру.
Они первые игроки, родившиеся в 2000-е, с таким достижением.
Алькарас заработал 31 543 329 долларов, Швентек – 31 276 512.
Оба занимают девятое место по размеру призовых в истории мужского и женского тенниса соответственно.
Рекорд Серены кстати до сих пор не побит, за 2013 заработала больше 12 млн, но вот Ига как раз может в этом сезоне побить, уже 6 млн есть в этом году, еще пол сезона впереди, плюс итоговый - 15 млн призовой фонд, победитель думаю минимум 4 млн получит, а может и 5 млн. У мужчин рекорд у Новака - 21 млн в 2015 году
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