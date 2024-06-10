Алькарас и Швентек заработали по 30 млн долларов призовых

и по итогам « » преодолели отметку в 30 миллионов долларов призовых за карьеру.

Они первые игроки, родившиеся в 2000-е, с таким достижением.

Алькарас заработал 31 543 329 долларов, Швентек – 31 276 512.

Оба занимают девятое место по размеру призовых в истории мужского и женского тенниса соответственно.