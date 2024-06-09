Джокович показал, как смотрит финал «Ролан Гаррос»
Новак Джокович показал, как смотрит финал «Ролан Гаррос» между Александром Зверевым и Карлосом Алькарасом.
На фото с 24-кратным чемпионом «Больших шлемов» присутствует его сын Стефан.
«Наслаждаюсь матчем в прекрасной компании», – подписал фото Джокович.
Алькарас против Зверева в финале «Ролан Гаррос». Немец в сете от титула. Онлайн
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