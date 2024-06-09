Джокович показал, как смотрит финал «Ролан Гаррос»

показал, как смотрит финал « » между и .

На фото с 24-кратным чемпионом «Больших шлемов» присутствует его сын Стефан.

«Наслаждаюсь матчем в прекрасной компании», – подписал фото Джокович.

Алькарас против Зверева в финале «Ролан Гаррос». Немец в сете от титула. Онлайн

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе