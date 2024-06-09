Джокович показал, как смотрит финал «Ролан Гаррос»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Карлос Алькарас Теннис

Новак Джокович показал, как смотрит финал «Ролан Гаррос» между Александром Зверевым и Карлосом Алькарасом.

На фото с 24-кратным чемпионом «Больших шлемов» присутствует его сын Стефан.

«Наслаждаюсь матчем в прекрасной компании», – подписал фото Джокович.

Алькарас против Зверева в финале «Ролан Гаррос». Немец в сете от титула. Онлайн

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11 комментариев
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Прелестно) Здоровья Новаку)
+11
0
+11
отрабатывает контракт и только
+5
-1
+4
хорошая реклама своего спонсора
+4
0
+4
Ответ N.S.A.8.5
Наверное представляет себя на их месте
Скорее вспоминает себя на их месте
+4
-1
+3
Возвращайся скорее, Новак.
+3
-1
+2
Мазохист)
+1
-1
0
С одной стороны, вроде хочется чтобы выиграл Алекисандр.

С другой стороны, у него же и так чувство собственной важности зашкаливает, он же начнет на пресс-конференциях говорить chelobitnaya и smerdy...

Smerdy are allowed to ask questions only after the great tennis champion has approved a chelobitnaya...
+4
-4
0
отныне в финалах тбш будет участвовать исключительно в качестве зрителя
+3
-3
0
Ответ Viling
С одной стороны, вроде хочется чтобы выиграл Алекисандр. С другой стороны, у него же и так чувство собственной важности зашкаливает, он же начнет на пресс-конференциях говорить chelobitnaya и smerdy... Smerdy are allowed to ask questions only after the great tennis champion has approved a chelobitnaya...
Со всех сторон хочется чтобы выиграл Александр
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