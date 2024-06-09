Алькарас – судье на вышке: «По-вашему, это нормально? Мы играем финал «Большого шлема» на грунте, но это хард»
Карлос Алькарас пожаловался на условия в финале «Ролан Гаррос».
Он обратился к судье на вышке Рене Лихтенштайну, проиграв гейм на своей подаче при счете 5:5.
«По-вашему, это нормально? Мы играем финал «Большого шлема» на грунте, но это хард. Невероятно. Невероятно. Невероятно».
После этого Александр Зверев выиграл сет 7:5. По ходу партии он уступал 2:5.
Алькарас против Зверева в финале «Ролан Гаррос». Немец в сете от титула. Онлайн
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Или вамосам гудеть не принято? 🤔
Нытик.
Джокович вот с конкретным предложением обратился - чаще приводить корт в порядок, а Карлос что?