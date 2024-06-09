Алькарас – судье на вышке: «По-вашему, это нормально? Мы играем финал «Большого шлема» на грунте, но это хард»

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас пожаловался на условия в финале «Ролан Гаррос».

Он обратился к судье на вышке Рене Лихтенштайну, проиграв гейм на своей подаче при счете 5:5.

«По-вашему, это нормально? Мы играем финал «Большого шлема» на грунте, но это хард. Невероятно. Невероятно. Невероятно».

После этого Александр Зверев выиграл сет 7:5. По ходу партии он уступал 2:5.

Алькарас против Зверева в финале «Ролан Гаррос». Немец в сете от титула. Онлайн

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16 комментариев
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Прям как Даня, только тот хард грунтом обзывал в Индиан-Уэлсе)
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Интересно, Карлу гудели, когда он жаловался?
Или вамосам гудеть не принято? 🤔
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+15
Когда мозгов нет, остаётся только бегать. Но это хард, оказывается))
+8
-2
+6
А нам тут рассказывают, какой Карась милый и позитивный мальчик.
Нытик.
+13
-7
+6
Ответ S.Graf
А нам тут рассказывают, какой Карась милый и позитивный мальчик. Нытик.
да он с начала карьеры борзый
+5
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+5
Ответ Vano from Tbilisi
слить 5-2 в финале шлема, на своем профильном покрытии. Так даже федерер не сливал, да и не ныл тоже
Федерер по круче сливал, его в этом вряд-ли кто переплюнет.
+4
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+4
Карлос, реально, плохому у Медведева научился)) Еще и на приеме далеко отходить временами стал, а-ля осьминог))
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У Медведева научился?
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А хотел то он чего? Чтоб ему пляж насыпали или что?
Джокович вот с конкретным предложением обратился - чаще приводить корт в порядок, а Карлос что?
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Вот те раз.
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Ответ Vano from Tbilisi
слить 5-2 в финале шлема, на своем профильном покрытии. Так даже федерер не сливал, да и не ныл тоже
Это вы сами придумали, что грунт профильное покрытие? Шлемы на харде и траве, большинство Мастерсов на харде, сам Карлос постоянно говорит, что на харде чувствует себя намного лучше и играть ему там нравится больше
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Проигрывай молча.
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А чем это плохо? Алькарас ведь на харде хорош)
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Ответ Vano from Tbilisi
слить 5-2 в финале шлема, на своем профильном покрытии. Так даже федерер не сливал, да и не ныл тоже
Думаю были случаи, 5-2 по факту 1 брейк
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