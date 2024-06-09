Алькарас – судье на вышке: «По-вашему, это нормально? Мы играем финал «Большого шлема» на грунте, но это хард»

Карлос Алькарас пожаловался на условия в финале «Ролан Гаррос».

Он обратился к судье на вышке Рене Лихтенштайну, проиграв гейм на своей подаче при счете 5:5.

«По-вашему, это нормально? Мы играем финал «Большого шлема» на грунте, но это хард. Невероятно. Невероятно. Невероятно».

После этого Александр Зверев выиграл сет 7:5. По ходу партии он уступал 2:5.

Алькарас против Зверева в финале «Ролан Гаррос». Немец в сете от титула. Онлайн

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе