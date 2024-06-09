Гауфф после победы в паре с Синяковой на «Ролан Гаррос»: «Мы решили играть вместе дня за два до начала турнира»

Теги Ролан Гаррос пары WTA Катерина Синякова Коко Гауфф Теннис

Коко Гауфф рассказала о том, как решила играть пару с Катериной Синяковой.

Они взяли парный титул «Ролан Гаррос».

Ранее Гауфф играла вместе с Джессикой Пегулой, но она снялась с «Ролан Гаррос».

«Это мой третий финал, так что третий раз – счастливый (смеется). 

В первую очередь, спасибо, Катерина, за то, что играешь со мной. Мы решили играть вместе дня за два до начала турнира. Так что решение об игре в паре было принято в последний момент.

Я не планировала играть пару. Так что спасибо, что попросила меня сыграть [с тобой]».

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1 комментарий
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Гауфф молодец!

Синякова тоже! )
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