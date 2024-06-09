Гауфф после победы в паре с Синяковой на «Ролан Гаррос»: «Мы решили играть вместе дня за два до начала турнира»

Коко Гауфф рассказала о том, как решила играть пару с Катериной Синяковой.

Они взяли парный титул «Ролан Гаррос».

Ранее Гауфф играла вместе с Джессикой Пегулой, но она снялась с «Ролан Гаррос».

«Это мой третий финал, так что третий раз – счастливый (смеется).

В первую очередь, спасибо, Катерина, за то, что играешь со мной. Мы решили играть вместе дня за два до начала турнира. Так что решение об игре в паре было принято в последний момент.

Я не планировала играть пару. Так что спасибо, что попросила меня сыграть [с тобой]».