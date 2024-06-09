Гауфф и Синякова выиграли «Ролан Гаррос» в паре. Это был их первый совместный турнир
Коко Гауфф и Катерина Синякова выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде. В финале они победили Сару Эррани и Жасмин Паолини – 7:6(5), 6:3.
Этот «Ролан Гаррос» стал первым совместным турниром теннисисток.
Для Гауфф это первый парный титул «Большого шлема» и восьмой в карьере. До этого она дважды играла в финале – на US Open-2021 и «Ролан Гаррос»-2022.
Синякова взяла восьмой «Шлем» (24-й титул в карьере). До этого она в паре с Барборой Крейчиковой выиграла US Open и по два раза побеждала на «Ролан Гаррос», «Уимблдоне» и Australian Open.
Гауфф и Синякова получат 590 тысяч евро призовых.