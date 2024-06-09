Гауфф и Синякова выиграли «Ролан Гаррос» в паре. Это был их первый совместный турнир

Теги Ролан Гаррос пары WTA Катерина Синякова Коко Гауфф Теннис

Коко Гауфф и Катерина Синякова выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде. В финале они победили Сару Эррани и Жасмин Паолини – 7:6(5), 6:3.

Этот «Ролан Гаррос» стал первым совместным турниром теннисисток.

Для Гауфф это первый парный титул «Большого шлема» и восьмой в карьере. До этого она дважды играла в финале – на US Open-2021 и «Ролан Гаррос»-2022.

Синякова взяла восьмой «Шлем» (24-й титул в карьере). До этого она в паре с Барборой Крейчиковой выиграла US Open и по два раза побеждала на «Ролан Гаррос», «Уимблдоне» и Australian Open.

Гауфф и Синякова получат 590 тысяч евро призовых.

8 комментариев
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Утешительный приз для Коко, теперь есть и шлем в паре
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Ответ Комиссар Жабер
Паолини из главного героя турнира - в главного лузера. Как переменчива бывает погода
лузеры вообще не играют в финалах
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Обе бывали парными намбеваноми, расчетливо соеденились для хорошего кэша! Первый турнир - и сразу титул! ТБШ!
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Подача Эррани со скоростью 100 км это нечто 🤣
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