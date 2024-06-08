Жасмин Паолини: «Сейчас моя цель – постараться сохранить этот уровень и еще раз сыграть со Швентек»

Жасмин Паолини хочет еще раз сыграть с Игой Швентек.

Сегодня она уступила польке в финале «Ролан Гаррос» – 2:6, 1:6.

– На днях вы сказали, что мечты приходили к вам постепенно, и это очень интересная мысль. Вы уже вышли в финал турнира «Большого шлема», стали седьмой в мире. Какая следующая мечта?

– Не знаю. Прямо сейчас я не знаю (улыбается).

Нет, мне кажется, сейчас моя цель – постараться сохранить этот уровень и, скажем, еще раз сыграть с Игой. Не знаю где. Может, во втором круге, может, в первом. Не имеет значения.

Матчи против нее помогают мне добавить что-то в свою игру. Играть с ней сложно, но в то же время я могу понять, что должна улучшить.

Поэтому я наслаждаюсь моментом. Мне нравится играть на этом уровне с такими соперницами. Я играла с Рыбакиной, четвертой ракеткой мира. Я играла с Игой, первой ракеткой мира.

Я не знаю, что ждет меня в будущем. Не знаю, какой будет моя следующая мечта. Но я наслаждаюсь моментом, живу настоящим и считаю, что это здорово – постепенно узнавать, что дальше.