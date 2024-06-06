Паолини о выходе в финал РГ: «Я удивлена. Когда только начала играть в теннис, не мечтала слишком о многом»

Жасмин Паолини прокомментировала выход в финал «Ролан Гаррос».

Она обыграла Мирру Андрееву 6:3, 6:1.

– Я очень-очень счастлива. Выглядит как нечто невозможное, но я счастлива, что это на самом деле случилось. И удивлена, что это случилось.

Когда я только начала играть в теннис, не мечтала слишком о многом. Никогда не мечтала быть первым номером в мире, выигрывать «Большие шлемы», даже быть в топ-10. Не думала, что это вообще возможно. Эти мечты приходили постепенно.

Удивляюсь, когда вижу, например, детские интервью Новака Джоковича, когда он говорит, что мечтает быть первым номером в мире. Или Янник Синнер в 15 лет говорил, что хочет стать первой ракеткой. У меня и близко такого не было.

– Как вы ощущали себя на корте в полуфинале?

– Я очень нервничала. Проиграла Мирре месяц назад, знала, какой она стабильный игрок. Но когда в первом сете сделала брейк, игра пошла уже иначе, это мне очень помогло.

– Чего вы ждете от финала против Иги Швентек? И поздороваетесь ли вы с ней по-польски перед матчем? (У Паолини польские корни, ее мама из города Лодзь – Sports.)

– Поздороваюсь обязательно (улыбается). Понимаю, что она суперчемпионка, и мне придется сделать нечто невероятное, чтобы обыграть здесь трехкратную победительницу турнира в финале.

– Как вы сами себе объясняете, что сейчас играете настолько лучше, чем всю карьеру до этого?

– Думаю, не было одного момента, когда все изменилось, это постепенное. В какой-то момент топ-игрокам я проигрывала 1:6, 1:6, постепенно получалось держаться ближе и ближе. По-прежнему проигрывала большинство матчей, но хотя бы прибавлялось ощущения, что я могу бороться. Так что главное – в этих постепенных изменениях, – приводит слова Паолини корреспондент Sports Андрей Васильев.