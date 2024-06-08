Паолини после поражения от Швентек в финале РГ: «Играть с тобой на этом корте – самая сложная задача в спорте»

Теги Ролан Гаррос WTA Ига Швентек Жасмин Паолини Теннис

Жасмин Паолини выступила с речью после поражения в финале «Ролан Гаррос».

Она проиграла первой ракетке мира Иге Швентек 2:6, 1:6.

«Мне очень понравилось сегодня играть на этом корте. Нужно поздравить Игу. Играть с тобой на этом корте – самая сложная задача в спорте. Ты потрясающая – первая ракетка мира, много «Шлемов». Поздравляю.

Хочу поблагодарить свою команду, семью и всех, кто болел за меня и верил в меня каждый день. Спасибо.

Этот турнир – лучшие дни в моей жизни. И они продолжаются, потому что завтра у меня парный финал. Спасибо всем, кто сделал возможным проведение этого турнира.

Это были очень напряженные 15 дней, и я очень рада и горжусь собой и своей командой. Сегодня было тяжело, но я все равно собой горжусь», – сказала Паолини на церемонии награждения».

Швентек пишет историю – к 23 взяла 4-й «Ролан Гаррос». Королева грунта!

2 комментария
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