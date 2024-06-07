Зверев о финале US Open-2020: «Тогда я не был готов, мне не хватало зрелости»

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Каспер Рууд Теннис

Александр Зверев ответил, чему его научил финал US Open-2020.

Четыре года назад он уступил Доминику Тиму.

«Там я вел 2:0 по сетам, вел с брейком. И был в двух очках от победы.

Но я уже говорил и повторю – я не был готов, мне не хватало зрелости. Я не понимал, что значит этот момент, поэтому и проиграл.

Теперь мне 27, я уже не ребенок. И если не сейчас, то когда?» – сказал Зверев в интервью на корте после выхода в финал «Ролан Гаррос».

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7 комментариев
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Удачи. Только за Зверева в финале! надеюсь все, кто смотрит и сомневается - поверят в свои силы и в то, что человеческие возможности безграничны.
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Ответ ano
Удачи. Только за Зверева в финале! надеюсь все, кто смотрит и сомневается - поверят в свои силы и в то, что человеческие возможности безграничны.
А выигрывал ли вообще когда-нибудь РГ теннисист ростом 2 метра? Шура может попасть в историю.
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Никогда!
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Через год повзрослел и взял золото на Олимпиаде
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Ответ Верховенский1990
А выигрывал ли вообще когда-нибудь РГ теннисист ростом 2 метра? Шура может попасть в историю.
Саша может стать самым высоким чемпионом РГ, правда, он чуть ниже 2 метров - 198 см. Самые высокие чемпионы в истории РГ - Янник Ноа и Андрес Гомес (оба - 193 см).
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Ответ Верховенский1990
А выигрывал ли вообще когда-нибудь РГ теннисист ростом 2 метра? Шура может попасть в историю.
Зверев может попасть в историю, да и попал уже, как единственный человек с I типом диабета, который добился многого в спорте высоких достижений. Рост и тип покрытия - не важны.
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