Зверев о финале US Open-2020: «Тогда я не был готов, мне не хватало зрелости»
Александр Зверев ответил, чему его научил финал US Open-2020.
Четыре года назад он уступил Доминику Тиму.
«Там я вел 2:0 по сетам, вел с брейком. И был в двух очках от победы.
Но я уже говорил и повторю – я не был готов, мне не хватало зрелости. Я не понимал, что значит этот момент, поэтому и проиграл.
Теперь мне 27, я уже не ребенок. И если не сейчас, то когда?» – сказал Зверев в интервью на корте после выхода в финал «Ролан Гаррос».