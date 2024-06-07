Зверев о выходе в финал «Ролан Гаррос»: «У меня богатая история на этом корте – с ним связаны и лучшие, и худшие воспоминания»

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Каспер Рууд Теннис

Александр Зверев прокомментировал победу над Каспером Руудом на «Ролан Гаррос».

Он обыграл норвежца 2:6, 6:2, 6:4, 6:2 и вышел в финал.

«Не могу описать свои чувства. Невероятно счастлив. У меня богатая история на этом корте – с ним связаны и лучшие, и худшие воспоминания. Я так рад, что наконец вышел в финал. В воскресенье выложусь на максимум.

Сегодня мне приходилось играть максимально агрессивно – вы же видели, как быстро прошел первый сет, когда я этого не делал. Каспер слишком хороший игрок, чтобы просто ждать и не показывать свою игру.

Я так делал в прошлом году – и легко проиграл. Я так делал в первом сете – и легко проиграл. Так что я знал, что нужно быть намного более агрессивным, атаковать. У меня получилось, и я рад, что попадал.

Первые два сета прошли на очень высоком уровне – первый с его стороны, второй с моей стороны. В конце третьего сета я заметил, что Каспер двигается чуть медленнее – и так обычно бывает, когда чувствуешь себя не очень. Но его удары не изменились. И если смотреть на его движение и обращать на это слишком много внимания, то ты не победишь.

Нужно отдать ему должное за то, что он боролся до конца. Он большой чемпион, отличный человек – и точно еще вернется», – сказал Зверев в интервью на корте.

Зверев вышел на Алькараса в финале «Ролан Гаррос». Он ведет в личке и выиграл в Австралии

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2 комментария
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Ответ Stas Salesov
И снова Карлосу придется спасать турнир, ни дня покоя..
Почему испытываешь неприязнь к Звереву и Синнеру? Интересно твою мотивацию узнать. Я сам за Карлоса конечно.
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