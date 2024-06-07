Зверев впервые с 2020-го вышел в финал ТБШ

Четвертая ракетка мира Александр Зверев обыграл Каспера Рууда в полуфинале «Ролан Гаррос» (2:6, 6:2, 6:4, 6:2).

27-летний немец второй раз в карьере вышел в финал «Большого шлема». На US Open-2020 он уступил Доминику Тиму, ведя 2:0 по сетам.

Зверев стал 11-м действующим игроком, у которого больше одного финала ТБШ.

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