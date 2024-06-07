Зверев впервые с 2020-го вышел в финал ТБШ
Четвертая ракетка мира Александр Зверев обыграл Каспера Рууда в полуфинале «Ролан Гаррос» (2:6, 6:2, 6:4, 6:2).
27-летний немец второй раз в карьере вышел в финал «Большого шлема». На US Open-2020 он уступил Доминику Тиму, ведя 2:0 по сетам.
Зверев стал 11-м действующим игроком, у которого больше одного финала ТБШ.
Кроме него это:
- Новак Джокович (36 финалов, выиграл 24);
- Роджер Федерер (31 финал, выиграл 20);
- Рафаэль Надаль (30 финалов, выиграл 22);
- Энди Маррей (11 финалов, выиграл три);
- Стэн Вавринка (4 финала, выиграл три);
- Доминик Тим (4 финала, выиграл один);
- Даниил Медведев (6 финалов, выиграл один);
- Марин Чилич (3 финала, выиграл один);
- Каспер Рууд (3 финала, ни одной победы);
- Карлос Алькарас (3 финала, выиграл два и сыграет в еще одном).
вроде и так это знаешь, но каждый раз, когда где-нибудь в статистике выплывет, аж читать больно)
Незабываемый
Это и есть Величие
Ещё бы и Алькатраса сделать,то вообще было бы великолепно!!!!
Карасик неплохо играет, но тоже не стабильный
так что лучшая подача Саши может многое решить
сдюжишь?