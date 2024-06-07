Зверев впервые с 2020-го вышел в финал ТБШ

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Каспер Рууд Теннис

Четвертая ракетка мира Александр Зверев обыграл Каспера Рууда в полуфинале «Ролан Гаррос» (2:6, 6:2, 6:4, 6:2).

27-летний немец второй раз в карьере вышел в финал «Большого шлема». На US Open-2020 он уступил Доминику Тиму, ведя 2:0 по сетам.

Зверев стал 11-м действующим игроком, у которого больше одного финала ТБШ.

Кроме него это:

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37 комментариев
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Поздравления Саше! 2 года после ужасной травмы +диабет никуда не уходит. Есть у него характер, кто бы что не говорил!
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+14
Так хочется победы Саши, такой тяжелый у него путь к финалу ТБШ, уже много лет пытается достичь этой вершины. А у Карлоса в 21 год уже 2 ТБШ есть, ему пока хватит.
+12
-1
+11
Из кисы вырос настоящий кисун
+10
0
+10
3 года, как Федя не играет, но его тем не менее зачислили в "действующие игроки"
+10
-1
+9
Ответ Любитель шпилей
3 года, как Федя не играет, но его тем не менее зачислили в "действующие игроки"
А про Циципаса, наоборот, забыли.
+8
0
+8
Даниил Медведев (6 финалов, выиграл один)
вроде и так это знаешь, но каждый раз, когда где-нибудь в статистике выплывет, аж читать больно)
+7
0
+7
кто автор новости не умеет статистику в инете искать? Федерер давно не действующий игрок, у Циципаса два финала ТБШ (проиграл оба раза Джоковичу, Ролан Гаррос 21 и Австралия 23)
+6
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+6
Великого Атца записали в действующие игроки
Незабываемый
Это и есть Величие
+3
0
+3
Рад за Зверева!
Ещё бы и Алькатраса сделать,то вообще было бы великолепно!!!!
+3
0
+3
Мда, неуютнее Медведева в этом списке себя только Рууд должен чувствовать. Маррэй тоже не айс, но он по крайней мере только пикующим бигам проигрывал в период их расцвета да без сливов с 2:0.
+3
-1
+2
Ответ gerr_max
А кто в истории больше всего проиграл финалов тбш и не имел титулов шлема?
Пока Руудик.
+2
0
+2
Вышел в финал – эмоций как на автобус успел, в лучшем случае. Ох, лукавит Саня)
+2
0
+2
Ответ Вавринец хороший!
Из кисы вырос настоящий кисун
Котан
+2
0
+2
А кто в истории больше всего проиграл финалов тбш и не имел титулов шлема?
+1
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+1
Ответ Nike Borzov
Маррей по ходу…5 проигранных австралий, один рг, один Уимблдон , один юсо - 11 раз выходил в финал и всего три победы
Я про того, у кого не было шлемов и больше всего проигранных финалов.
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не удивлюсь если Зверь РГ возьмет,
Карасик неплохо играет, но тоже не стабильный
так что лучшая подача Саши может многое решить
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Ответ gerr_max
А кто в истории больше всего проиграл финалов тбш и не имел титулов шлема?
Про Рууда уже сказали, а так были еще Маррей и Лендл с четырьмя проигранными финалами, но оба взяли титул с пятого раза. Агасси взял с четвертого.
+1
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+1
Ответ CIA
Вышел в финал – эмоций как на автобус успел, в лучшем случае. Ох, лукавит Саня)
А с чего ему большую радость демонстрировать? Он сейчас в ситуации - всё или ничего, а в соперниках в финале по факту сильнейший из возможных и фаворит. Зверев сейчас тот человек в туре, которому сам выход в финал без победы в нём меньше всего положительных эмоций принесёт. Даже у Джоковича с учётом сезона нынешнего было бы больше поводов для радости.
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Ответ gerr_max
Я про того, у кого не было шлемов и больше всего проигранных финалов.
Тот же маррей кстати до сентября 2012 проиграл 4 финала шлема, но на юсо подфартило маленько- Новак из-за погоды играл три дня подряд
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Ответ SMfan22
Что значит откуда? США 19, 21, 23. Австралия 21, 22, 24
Да, бес попутал. Забыл про ЮС с Рафой
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Ответ Railway/
Так хочется победы Саши, такой тяжелый у него путь к финалу ТБШ, уже много лет пытается достичь этой вершины. А у Карлоса в 21 год уже 2 ТБШ есть, ему пока хватит.
Карлитос мега хорош , но Зверев прекрасно знает как нужно нагружать бх испанца
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Ответ Railway/
Так хочется победы Саши, такой тяжелый у него путь к финалу ТБШ, уже много лет пытается достичь этой вершины. А у Карлоса в 21 год уже 2 ТБШ есть, ему пока хватит.
согласен
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Ответ Ан Кот
не удивлюсь если Зверь РГ возьмет, Карасик неплохо играет, но тоже не стабильный так что лучшая подача Саши может многое решить
Я бы две недели назад его даже фаворитом назвал. Но что-то он как-то не пикует тут - толи зажимает от давления толи проседать уже наал по физике после Рима. А любой из этих факторов против Карася да на грунте фатален будет, даже если тот сам процентов на 80 сыграет.
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Ответ Ан Кот
не удивлюсь если Зверь РГ возьмет, Карасик неплохо играет, но тоже не стабильный так что лучшая подача Саши может многое решить
Алькарас пока в финалах крупных турниров практически неубиваем, даже в финале Цинци с Новаком у него был мб, Шуре надо выдать матч жизни, чтобы выиграть.
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Ответ CIA
Комментарий удален пользователем
Что значит откуда? США 19, 21, 23. Австралия 21, 22, 24
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Ответ gerr_max
А кто в истории больше всего проиграл финалов тбш и не имел титулов шлема?
Если брать только Открытую Эру, это Рууд и Роч, но у Роча был ТБШ до начала Открытой Эры.
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Ответ gerr_max
А кто в истории больше всего проиграл финалов тбш и не имел титулов шлема?
Как ни странно, рекорды тут не очень большие. Двое - Тони Роч (Австралия), игравший в 60-е-70-е и нынешний Каспер Рууд имеют счет 0:3 в финалах. Более длинных безвыигрышных серий нет
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Ответ gerr_max
А кто в истории больше всего проиграл финалов тбш и не имел титулов шлема?
Маррей по ходу…5 проигранных австралий, один рг, один Уимблдон , один юсо - 11 раз выходил в финал и всего три победы
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Ну давай, Санек! пора бы уже
сдюжишь?
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Комментарий удален пользователем
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