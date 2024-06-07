Синнер о судорогах в матче с Алькарасом: «Сейчас я лучше справляюсь с такими ситуациями – в предыдущие годы не получалось»

Янник Синнер рассказал о судорогах в 1/2 «Ролан Гаррос» против Карлоса Алькараса.

В третьем сете у итальянца сводило руки и ноги.

– Можете рассказать, что происходило с вашей левой рукой в ​​третьем сете? Это были судороги? Вы переживали за свое тело в тот момент?

– Возникло некоторое напряжение, а потом судороги. Сейчас я лучше справляюсь с такими ситуациями – в предыдущие годы не получалось. Было только начало матча, мы не так долго находились на корте, так что за тело я не переживал. Держался достаточно бодро. Да, вот и все.