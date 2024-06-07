Янник Синнер: «За бедро уже не переживаю»
Янник Синнер рассказал о состоянии правого бедра, из-за проблем с которым мог пропустить «Ролан Гаррос».
В полуфинале он уступил Карлосу Алькарасу (6:2, 3:6, 6:3, 4:6, 3:6).
– Как себя вело ваше бедро во время матча?
– Нет, с ним все было в порядке. Но чем дольше идет матч, тем слабее оно становится в сравнении с левым. Сейчас это нормально, так что да, иногда я его немного ощущаю, особенно когда матч длится 2,5 – 4 часа. Но это не оправдание. Я хорошо двигался, хорошо себя чувствовал на корте. Так что за бедро уже не переживаю.
Просто разочарован тем, как сегодня сложился матч. Мне просто нужно это принять.
"Вот что крест животворящий делает!"(с)