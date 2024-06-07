Янник Синнер: «За бедро уже не переживаю»

Теги Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Янник Синнер рассказал о состоянии правого бедра, из-за проблем с которым мог пропустить «Ролан Гаррос».

В полуфинале он уступил Карлосу Алькарасу (6:2, 3:6, 6:3, 4:6, 3:6).

– Как себя вело ваше бедро во время матча?

– Нет, с ним все было в порядке. Но чем дольше идет матч, тем слабее оно становится в сравнении с левым. Сейчас это нормально, так что да, иногда я его немного ощущаю, особенно когда матч длится 2,5 – 4 часа. Но это не оправдание. Я хорошо двигался, хорошо себя чувствовал на корте. Так что за бедро уже не переживаю.

Просто разочарован тем, как сегодня сложился матч. Мне просто нужно это принять.

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1 комментарий
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шустренько, однако. пару часов всего прошло.
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