Швентек – Паолини прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

В финале женского одиночного турнира на Открытом чемпионате Франции по теннису третий год подряд будет играть первая ракетка мира Ига Швентек. Ее соперницей станет итальянка Жасмин Паолини, которая впервые вышла в финал турнира Большого шлема. Матч состоится в субботу, 8 июня, на корте имени Филиппа Шатрие, начало в 16:00 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Польская теннисистка доминирует на грунте. Сложно ей приходится только с соперницами, которые обладают мощной подачей и высокой скоростью. Со скоростью и выносливостью у Жасмин Паолини все в порядке, а вот с подачей есть проблемы. Сценарий, скорее всего, предстоит такой, что Ига сходу будет ставить тупик соперницу своим силовым приемом. Выход только один — стабильно подавать первую, но так бывает очень редко. Шансов у итальянки практически нет. Такого же мнения придерживаются букмекеры. Winline предлагает на победу Швентек коэффициент 1,04, успех Паолини оценивается коэффициентом 10,86.

Личные встречи

Соперницы встречались дважды, Ига выиграла все четыре сета, отдала в общей сложности шесть геймов, а одну из партий выиграла под ноль.

30.08.2022. Ига Швентек 2 : 0 Жасмин Паолини

26.07.2018. Ига Швентек 2 : 0 Жасмин Паолини

Ролан Гаррос: Ига Швентек – Жасмин Паолини прямая трансляция матча 08.06.2024

Ига Швентек

Полька уже вошла в когорту великих теннисисток, выигрывавших Ролан Гаррос. Четвертая победа позволит ей сравняться с Жюстин Энен и Хелен Уиллз–Муди. За пять последних лет Швентек проиграла на Roland Garros лишь один матч, в четвертьфинале 2021 года Марии Саккари. С тех пор у нее 20 побед подряд и в субботу будет еще одна. Ига превосходит Жасмин практически во всех игровых компонентах.

Жасмин Паолини

Итальянка раскрыла свой потенциал только в 28 годам. Лишь в конце прошлого сезона она впервые в карьере оказалась в топ-30 сильнейших теннисисток мира. В январе она смогла впервые в карьере выйти в четвертьфинал турнира Большого шлема на Australian Open, затем завоевала свой первый титул на турнире серии мастерс, и вот новый успех — финал Ролан Гаррос. Паолини играет очень уверенно, но выиграть у Швентек задача непосильная.

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