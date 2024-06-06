Ролан Гаррос: Ига Швентек – Жасмин Паолини прямая трансляция матча 08.06.2024
Четвертый раз в финале Открытого чемпионата Франции по теннису будет играть польская теннисистка Ига Швентек. Противостоять ей будет итальянка Жасмин Паолини, которая проводит лучший сезон в карьере. Поединок состоится 8 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.
Теннисистки будут играть на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.
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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису
Ига неудержима на Ролан Гаррос, в Париже она полностью превосходит практически всех своих соперниц. Да и в целом в женском теннисе после ухода из спорта австралийки Эшли Барти, начиная с 2022 года полька правит безраздельно. У нее могут случаться неудачи на харде или траве, но грунт это ее стихия. Швентек не знает поражений в 18 матчах подряд на грунтовых турнирах. На Roland Garros 2024 она лишь раз дала возможность усомниться в своем превосходстве. Матч второго круга против японки Наоми Осаки получился очень напряженным. В третьем сете Иге пришлось отыгрывать матчбол, но после этого она быстро перевернула ход поединка и добилась уверенной победы. Матч будто стал неким предупреждением, в дальнейшем полька стала играть все лучше и отдала своим соперницам только 14 геймов в четырех матчах. Тотальное превосходство. Даже третья ракетка мира Коко Гауфф не смогла ничего противопоставить. В случае победы Швентек сможет сравняться по числу завоеванных титулов на Ролан Гаррос с бельгийкой Жюстин Энен и американкой Хелен Уиллз–Муди, которая побеждала еще до Открытой эры на рубеже 1920-1930-х годов. До рекордсменки Крис Эверт останется всего три титула.
Швентек – Паолини прогноз на матч Ролан Гаррос 2024
Польская теннисистка играет так, что все ее соперницы заранее выглядят обреченными. То же относится и к Жасмин Паолини. Итальянку уже поздравляют с самым выдающимся достижением в карьере. Со времен Сары Эррани Жасмин стала второй представительницей Италии, сумевшей выйти в финал Ролан Гаррос. В Открытую эру лишь одна представительница Аппенинского полуострова смогла выиграть турнир, Франческа Скьявоне в 2010 году. Паолини достойна самых больших похвал, поскольку в свои 28 лет в этом сезоне впервые смогла победить на турнире серии мастерс, поднятся в двадцатку лучших теннисисток мира, а теперь она точно будет в топ-10. При этом каких-то выдающихся физических способностей у миниатюрной итальянки нет. Оны берет свое за счет выносливости, скорости и отличного форхенда. Сил ей хватает, чтобы выступать еще и в парном разряде. На пути к финалу у Жасмин было три трехсетовых матча. Из всех поединков неожиданно самым легким получился четвертьфинал против россиянки Мирры Андреевой, которая сильно переволновалась и вообще не смогла показать свой уровень тенниса. Паолини все заранее считают в финале обреченной, но в этом и ее преимущество, поскольку терять абсолютно нечего.
Ранее соперницы дважды встречались в официальных турнирах. За четыре сета Жасмин смогла выиграть лишь шесть геймов. Букмекеры вообще не дают шансов итальянке. Winline предлагает на победу Швентек коэффициент 1,04, выигрыш Паолини оценивается коэффициентом 10,86.