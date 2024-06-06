Ролан Гаррос: Ига Швентек – Жасмин Паолини прямая трансляция матча 08.06.2024

Четвертый раз в финале Открытого чемпионата Франции по теннису будет играть польская теннисистка Ига Швентек. Противостоять ей будет итальянка Жасмин Паолини, которая проводит лучший сезон в карьере. Поединок состоится 8 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.

Теннисистки будут играть на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Ига неудержима на Ролан Гаррос, в Париже она полностью превосходит практически всех своих соперниц. Да и в целом в женском теннисе после ухода из спорта австралийки Эшли Барти, начиная с 2022 года полька правит безраздельно. У нее могут случаться неудачи на харде или траве, но грунт это ее стихия. Швентек не знает поражений в 18 матчах подряд на грунтовых турнирах. На Roland Garros 2024 она лишь раз дала возможность усомниться в своем превосходстве. Матч второго круга против японки Наоми Осаки получился очень напряженным. В третьем сете Иге пришлось отыгрывать матчбол, но после этого она быстро перевернула ход поединка и добилась уверенной победы. Матч будто стал неким предупреждением, в дальнейшем полька стала играть все лучше и отдала своим соперницам только 14 геймов в четырех матчах. Тотальное превосходство. Даже третья ракетка мира Коко Гауфф не смогла ничего противопоставить. В случае победы Швентек сможет сравняться по числу завоеванных титулов на Ролан Гаррос с бельгийкой Жюстин Энен и американкой Хелен Уиллз–Муди, которая побеждала еще до Открытой эры на рубеже 1920-1930-х годов. До рекордсменки Крис Эверт останется всего три титула.

Швентек – Паолини прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Польская теннисистка играет так, что все ее соперницы заранее выглядят обреченными. То же относится и к Жасмин Паолини. Итальянку уже поздравляют с самым выдающимся достижением в карьере. Со времен Сары Эррани Жасмин стала второй представительницей Италии, сумевшей выйти в финал Ролан Гаррос. В Открытую эру лишь одна представительница Аппенинского полуострова смогла выиграть турнир, Франческа Скьявоне в 2010 году. Паолини достойна самых больших похвал, поскольку в свои 28 лет в этом сезоне впервые смогла победить на турнире серии мастерс, поднятся в двадцатку лучших теннисисток мира, а теперь она точно будет в топ-10. При этом каких-то выдающихся физических способностей у миниатюрной итальянки нет. Оны берет свое за счет выносливости, скорости и отличного форхенда. Сил ей хватает, чтобы выступать еще и в парном разряде. На пути к финалу у Жасмин было три трехсетовых матча. Из всех поединков неожиданно самым легким получился четвертьфинал против россиянки Мирры Андреевой, которая сильно переволновалась и вообще не смогла показать свой уровень тенниса. Паолини все заранее считают в финале обреченной, но в этом и ее преимущество, поскольку терять абсолютно нечего.

Ранее соперницы дважды встречались в официальных турнирах. За четыре сета Жасмин смогла выиграть лишь шесть геймов. Букмекеры вообще не дают шансов итальянке. Winline предлагает на победу Швентек коэффициент 1,04, выигрыш Паолини оценивается коэффициентом 10,86.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024