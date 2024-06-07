Виландер о Паолини: «Может, она выиграет пару «Больших шлемов», прежде чем закончит. Может, мы еще не видели ее лучший теннис» 

Теги Ролан Гаррос WTA Матс Виландер Жасмин Паолини Теннис

Матс Виландер прокомментировал результаты Жасмин Паолини.

Итальянка в полуфинале «Ролан Гаррос» победила Мирру Андрееву со счетом 6:3, 6:1.

За титул 15-я ракетка сыграет с Игой Швентек.

«Она разрушила игру Андреевой. В конце она играла замечательно, будто совсем не нервничала. 

Я сочувствую Андреевой – она старалась изо всех сил, но безрезультатно. Ее соперница просто была слишком хороша в конце.

Исполнение было идеальным. А удар справа – просто блестящим. Слева Паолини бьет по восходящему мячу и очень плоско. Так что у нее два совершенно непохожих друг на друга удара: форхенд с сильным верхним вращением и плоский бэкхенд. С этим очень сложно справляться.

[В матче против Швентек] Паолини за 5-10 минут поймет, что ей нужно делать. С этой точки зрения ей придется играть еще более агрессивно, чем в полуфинале. Агрессивнее, чем когда-либо в жизни. Это очень сложная ситуация, когда выигрываешь очки без мощной подачи и играешь в первом финале «Большого шлема».

Кто знает, может, она выиграет пару «Шлемов», прежде чем закончит. Может, мы еще не видели лучший теннис Паолини».

 

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7 комментариев
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Она реально выглядит очень сбалансированной, сформировавшейся теннисисткой. У Паолини, конечно, больше шансов на регулярной основе заходить в топ-4 ТБШ в ближайшие годы, чем у бесконечного числа 20-летних, которые в последние годы выстреливали на одном турнире и больше на высоких стадиях не появлялись.
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Паолини конкурентоспособна только на грунте, а там Швентек не отдаст РГ - на харде и траве итальянку будут забивать подачей и винерами. Так что какие пару Шлемов?)
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Ответ Dr. Heisenberg
Она реально выглядит очень сбалансированной, сформировавшейся теннисисткой. У Паолини, конечно, больше шансов на регулярной основе заходить в топ-4 ТБШ в ближайшие годы, чем у бесконечного числа 20-летних, которые в последние годы выстреливали на одном турнире и больше на высоких стадиях не появлялись.
И эта туда же, как многие яркие итальянки - выйграть и сразу рожать)
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Ответ Великий Алонсо
Ахахахахахаххахаха, этот Виландер точно в теннисе разбирается? точно в теннис играл на высоком уровне? Ну как такую чушь пукнуть можно? Ну какие пару шлемов Паолини ? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Нет, конечно, он вчера теннис увидел, и то — по телевизору. Однзначно сливает по уровню вовлеченности одной местной форумной тучке.
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