Виландер о Паолини: «Может, она выиграет пару «Больших шлемов», прежде чем закончит. Может, мы еще не видели ее лучший теннис» 

Матс Виландер прокомментировал результаты Жасмин Паолини.

Итальянка в полуфинале «Ролан Гаррос» победила Мирру Андрееву со счетом 6:3, 6:1.

За титул 15-я ракетка сыграет с Игой Швентек.

«Она разрушила игру Андреевой. В конце она играла замечательно, будто совсем не нервничала.

Я сочувствую Андреевой – она старалась изо всех сил, но безрезультатно. Ее соперница просто была слишком хороша в конце.

Исполнение было идеальным. А удар справа – просто блестящим. Слева Паолини бьет по восходящему мячу и очень плоско. Так что у нее два совершенно непохожих друг на друга удара: форхенд с сильным верхним вращением и плоский бэкхенд. С этим очень сложно справляться.

[В матче против Швентек] Паолини за 5-10 минут поймет, что ей нужно делать. С этой точки зрения ей придется играть еще более агрессивно, чем в полуфинале. Агрессивнее, чем когда-либо в жизни. Это очень сложная ситуация, когда выигрываешь очки без мощной подачи и играешь в первом финале «Большого шлема».

Кто знает, может, она выиграет пару «Шлемов», прежде чем закончит. Может, мы еще не видели лучший теннис Паолини».