Андреева о проигранном полуфинале РГ: «Не чувствовала себя усталой ни ментально, ни физически, хорошо восстановилась»

Теги Ролан Гаррос WTA Жасмин Паолини Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева не связывает поражение в полуфинале «Ролан Гаррос» с усталостью.

Она проиграла Жасмин Паолини 3:6, 1:6.

– Что вам больше помешало: усталость физическая или психологическая?

– Честно говоря, не чувствовала себя усталой ни ментально, ни физически. Конечно, было бы лучше получить день отдыха, но восстановилась хорошо, не чувствовала себя усталой. Но вообще ничего не получалось, много было ошибок, которые я обычно не допускаю. С этим было трудно справиться, но такие дни бывают, надо просто принять и двигаться дальше.

– Складывалось впечатление, что вы зажаты, поэтому многое не получается. Когда перед игрой обсуждали настрой с Кончитой Мартинес, что она вам советовала?

– Соглашусь, что была немного зажатой. Но это наверно и отличает топовых игроков от тех, кто пониже в рейтинге: они ничего не ждут, сразу идут и забирают свое. Делают, что могут. Я, конечно, тоже делала, что могла, но, возможно, немного и ждала, что соперница мне что-то подарит, что сыграет не в свой лучший теннис.

Но есть причина, почему она в топ-10. Она играла очень неудобно для меня, с тренером мы уже немного об этом поговорили. Правда, я ничего особо и не сказала, в основном ее монолог был. Может, через пару дней получится более содержательный разговор, проведем хороший анализ, и я постараюсь такого больше не допустить, – приводит слова Андреевой корреспондент Sports Андрей Васильев.

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4 комментария
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Посмотрел в записи. Готова была хорошо, но перегорела психологически от нереализованных шансов в первом сете, и нескольких зацепок линий от Паолини. Плюс, соперница действительно оказалась неудобной, потому что весь матч пришлось играть первым номером, а она пока только учится этому.
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