Зверев на жеребьевке перед матчем с де Минауром поменял выбранную сторону монетки уже после того, как ее бросили

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Алекс де Минаур Теннис

Во время жеребьевки на корте перед четвертьфиналом «Ролан Гаррос» между Александром Зверевым и Алексом де Минауром немец поменял сторону монеты уже после того, как ее подбросили.

Изначально Зверев выбрал сторону, на которой изображен мяч. Монета выпала другой стороной – с изображением ракетки.

Судья Дамьен Дюмусуа обратился к де Минауру, чтобы тот выбрал прием или подачу. Австралиец начал говорить, но Зверев заявил, что это он назвал сторону с ракеткой.

В итоге судья дал возможность выбрать Звереву. Немец, в свою очередь, предложил право выбора де Минауру, но тот отказался. 

Матч выиграл Зверев со счетом 6:4, 7:6(5), 6:4.

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3 комментария
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Ну всё, матч надо переиграть)
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Вот же жук))
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Переигрывается в таких случаях ))
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