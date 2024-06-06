Зверев на жеребьевке перед матчем с де Минауром поменял выбранную сторону монетки уже после того, как ее бросили

Во время жеребьевки на корте перед четвертьфиналом «Ролан Гаррос» между Александром Зверевым и Алексом де Минауром немец поменял сторону монеты уже после того, как ее подбросили.

Изначально Зверев выбрал сторону, на которой изображен мяч. Монета выпала другой стороной – с изображением ракетки.

Судья Дамьен Дюмусуа обратился к де Минауру, чтобы тот выбрал прием или подачу. Австралиец начал говорить, но Зверев заявил, что это он назвал сторону с ракеткой.

В итоге судья дал возможность выбрать Звереву. Немец, в свою очередь, предложил право выбора де Минауру, но тот отказался.

Матч выиграл Зверев со счетом 6:4, 7:6(5), 6:4.