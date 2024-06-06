Зверев о том, может ли кто-то помешать его участию в турнирах из-за суда: «Нет. Почему? Нет никаких причин»
Александр Зверев рассказал, мог ли не играть на «Ролан Гаррос» из-за суда.
Сейчас в Берлине рассматривают дело, по которому немец обвиняется в домашнем насилии над бывшей девушкой.
– Была ли вероятность, что вы из-за этого не сыграете на турнире?
– Нет, мне с самого начала сказали, что мне не обязательно там быть. Думаю, что все складывает как надо. С моей точки зрения все проходит хорошо. Больше мне нечего сказать.
– Может ли кто-то из тенниса помешать вам участвовать?
– Нет. Почему? Нет никаких причин.