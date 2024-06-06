Де Минаур о результатах на «Ролан Гаррос»: «В каком-то смысле я и сам себя удивил»

Алекс де Минаур прокомментировал свое выступление на «Ролан Гаррос».

Австралиец впервые дошел до четвертьфинала, где уступил Александру Звереву – 4:6, 6:7(5), 4:6.

«В каком-то смысле я и сам себя удивил. Я показал, что вполне способен [проходить так далеко].

Олимпиада пройдет по системе до двух выигранных сетов. Так что нет причин, по которым я не могу показать хороший результат, выигрывать матчи. Буду с нетерпением этого ждать. Думаю, там будет немного теплее, так что должно быть весело».