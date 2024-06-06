Де Минаур о результатах на «Ролан Гаррос»: «В каком-то смысле я и сам себя удивил»

Теги Ролан Гаррос ATP Олимпийский теннисный турнир Алекс де Минаур Теннис

Алекс де Минаур прокомментировал свое выступление на «Ролан Гаррос».

Австралиец впервые дошел до четвертьфинала, где уступил Александру Звереву – 4:6, 6:7(5), 4:6.

«В каком-то смысле я и сам себя удивил. Я показал, что вполне способен [проходить так далеко].

Олимпиада пройдет по системе до двух выигранных сетов. Так что нет причин, по которым я не могу показать хороший результат, выигрывать матчи. Буду с нетерпением этого ждать. Думаю, там будет немного теплее, так что должно быть весело».

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2 комментария
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Удивил только Медведева ))
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Удивил только Медведева ))
По правде то всех удивил, а Медведя задавил.
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