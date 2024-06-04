Ролан Гаррос: Жасмин Паолини – Мирра Андреева прямая трансляция матча 06.06.2024
Долгое время в женской сетке турнира на Открытом чемпионате Франции больших сюрпризов не было, но они случились в четвертьфинале, где итальянка Жасмин Паолини и Мирра Андреева из России выиграли свои поединки и теперь встретятся в матче за выход в финал, который состоится 6 июня и начнется не ранее 17:15 по московскому времени.
Соперницы будут играть на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.
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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису
В начале сезоне еще никто и подумать не мог, что 28-летняя итальянка сделает такой рывок и окажется сначала в топ-20 женского тенниса, до этого она ни разу не заканчивала сезон в топ-30, выиграет свой второй турнир WTA Tour, а затем еще и выйдет в полуфинал Ролан Гаррос. Ранее пределом для Жасмин был четвертый круг на Australian Open и тоже в этом году. Roland Garros Паолини начинала 12-й сеяной, в первых двух поединках для победы ей понадобилось сыграть по две партии, в одном случае был тай-брейк. Начиная с третьего круга с каждой из соперниц Жасмин пришлось играть по три сета. Конечно, самым сложным представлялся четвертьфинал, где итальянке противостояла четвертая ракетка мира Елена Рыбакина. Но и тут решающую третью партию Паолини выиграла уверенно. Теперь она в любом случае на следующей неделе впервые в карьере окажется в десятке сильнейших, а в случае выигрыша турнира и вовсе попадает в топ-5. Причем Жасмин не обладает какими-то выдающимися физическими способностями, ее рост всего 163 сантиметра, но при этом потрясающая работоспособность и выносливость. В Париже она сыграет еще и в полуфинале парного разряда.
Паолини – Андреева прогноз на матч Ролан Гаррос 2024
Выход в полуфинал Мирры Андреевой еще больший сюрприз, 17-летняя россиянка находится в конце четвертого десятка мирового рейтинга, но еще в прошлом сезоне запомнилась тем, что демонстрировала взрослую игру. На Уимблдоне она вышла в четвертый круг и тот же результат повторила на Australian Open в начале 2024 года. И вот теперь прорыв на Ролан Гаррос. До четвертьфинала она шла по сетке очень уверенно, лишь в матче с опытной Викторией Азаренко россиянке понадобилось сыграть три сета. Предыдущей ее соперницей была вторая ракетка мира Арина Соболенко, где шансов Андреевой практически никто не давал. Но белорусская теннисистка уже в самом начале матча столкнулась с проблемами. У нее возникли болезненные ощущения, которые не давали показывать свой высокий уровень тенниса. Мирра, напротив, играла цепко, пытаясь цепляться за каждый мяч, а ее бекхенды и укороченные удары ставили в тупик Соболенко. В первой партии Андреева уступила на тай-брейке, но затем взяла два сета и впервые в карьере вышла в полуфинал. Ранее такое случалось 27 лет назад, когда 16-летняя Мартина Хингис выиграла US Open.
Соперницы ранее встречались один раз на грунтовом покрытии в Мадриде, выиграла тот матч Мирра Андреева. Сейчас букмекеры отдают россиянке небольшое преимущество. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,68, выигрыш Жасмин оценивается коэффициентом 2,20.