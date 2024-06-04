Ролан Гаррос: Жасмин Паолини – Мирра Андреева прямая трансляция матча 06.06.2024

Долгое время в женской сетке турнира на Открытом чемпионате Франции больших сюрпризов не было, но они случились в четвертьфинале, где итальянка Жасмин Паолини и Мирра Андреева из России выиграли свои поединки и теперь встретятся в матче за выход в финал, который состоится 6 июня и начнется не ранее 17:15 по московскому времени.

Соперницы будут играть на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

В начале сезоне еще никто и подумать не мог, что 28-летняя итальянка сделает такой рывок и окажется сначала в топ-20 женского тенниса, до этого она ни разу не заканчивала сезон в топ-30, выиграет свой второй турнир WTA Tour, а затем еще и выйдет в полуфинал Ролан Гаррос. Ранее пределом для Жасмин был четвертый круг на Australian Open и тоже в этом году. Roland Garros Паолини начинала 12-й сеяной, в первых двух поединках для победы ей понадобилось сыграть по две партии, в одном случае был тай-брейк. Начиная с третьего круга с каждой из соперниц Жасмин пришлось играть по три сета. Конечно, самым сложным представлялся четвертьфинал, где итальянке противостояла четвертая ракетка мира Елена Рыбакина. Но и тут решающую третью партию Паолини выиграла уверенно. Теперь она в любом случае на следующей неделе впервые в карьере окажется в десятке сильнейших, а в случае выигрыша турнира и вовсе попадает в топ-5. Причем Жасмин не обладает какими-то выдающимися физическими способностями, ее рост всего 163 сантиметра, но при этом потрясающая работоспособность и выносливость. В Париже она сыграет еще и в полуфинале парного разряда.

Паолини – Андреева прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Выход в полуфинал Мирры Андреевой еще больший сюрприз, 17-летняя россиянка находится в конце четвертого десятка мирового рейтинга, но еще в прошлом сезоне запомнилась тем, что демонстрировала взрослую игру. На Уимблдоне она вышла в четвертый круг и тот же результат повторила на Australian Open в начале 2024 года. И вот теперь прорыв на Ролан Гаррос. До четвертьфинала она шла по сетке очень уверенно, лишь в матче с опытной Викторией Азаренко россиянке понадобилось сыграть три сета. Предыдущей ее соперницей была вторая ракетка мира Арина Соболенко, где шансов Андреевой практически никто не давал. Но белорусская теннисистка уже в самом начале матча столкнулась с проблемами. У нее возникли болезненные ощущения, которые не давали показывать свой высокий уровень тенниса. Мирра, напротив, играла цепко, пытаясь цепляться за каждый мяч, а ее бекхенды и укороченные удары ставили в тупик Соболенко. В первой партии Андреева уступила на тай-брейке, но затем взяла два сета и впервые в карьере вышла в полуфинал. Ранее такое случалось 27 лет назад, когда 16-летняя Мартина Хингис выиграла US Open.

Соперницы ранее встречались один раз на грунтовом покрытии в Мадриде, выиграла тот матч Мирра Андреева. Сейчас букмекеры отдают россиянке небольшое преимущество. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,68, выигрыш Жасмин оценивается коэффициентом 2,20.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024