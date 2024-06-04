Паолини – Андреева прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Вторую полуфинальную пару в женской сетке одиночного турнира на Открытом чемпионате Франции составили Жасмин Паолини из Италии и россиянка Мирра Андреева. Матч состоится 6 июня на корте имени Филиппа Шатрие и начнется не ранее 17:15 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Обе теннисистки впервые в карьере вышли в полуфинал турнира Большого шлема, причем ранее ни той, ни другой не удавалось проходить дальше четвертого раунда. Паолини опытная спортсменка, но только в свои 28 лет вышла на нынешний уровень, который позволит занять место топ-10. Мирре всего 17 лет, она первая теннисистка за последние 27 лет, которая будет играть в полуфинале ТБШ. Букмекеры считают, что удача больше благоволит россиянке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,68, на победу Паолини коэффициент 2,20.

Личные встречи

Теннисистки играли друг с другом совсем недавно в четвертом раунде грунтового турнира в Мадриде. Андреева выиграла, но с одним тай-брейком.

29.04.2024. Мирра Андреева 2 : 0 Жасмин Паолини

Ролан Гаррос: Жасмин Паолини – Мирра Андреева прямая трансляция матча 06.06.2024

Жасмин Паолини

Паолини далеко не первая итальянка чей теннисный потенциал раскрывается в довольно зрелом возрасте. При этом она одна из самых миниатюрных спортсменок тура и берет свое не мощью, а выносливостью и скоростью. Многие прочили Жасмин поражение в четвертьфинале от Елены Рыбакиной, но она вновь опровергла все прогнозы, причем провела третий подряд трехсетовик на нынешнем Ролан Гаррос.

Мирра Андреева

Россиянка и вовсе по всем прогнозам должна была проиграть Арине Соболенко. Белорусская теннисистка сильнее во всех компонентах игры и привыкла подавлять своих соперниц мощью. Но на этот раз вторая ракетка мира столкнулась с болезненными ощущениями, а Мирра не стушевалась и показала отличную игру хотя ранее никогда не побеждала соперниц из топ-5 мирового тенниса. Ради матча в четвертьфинале Андреева снялась с турнира в парном разряде.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024