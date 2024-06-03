Швентек – Гауфф прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Противостояние Иги Швентек и Коко Гауфф уже можно называть классикой современного женского тенниса, при этом полька имеет в нем подавляющее преимущество. Очередная встреча состоится в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису. Матч состоится 6 июня на корте имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 16:00 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Первая ракетка мира выиграла на Ролан Гаррос 30 матчей подряд, уверенно идет к своему четвертому титулу, и вряд ли кто-то может остановить теннисистку, которая лучше всех в туре играет на грунте. Коко Гауфф третья ракетка мира и тоже уверенно проходит всю сетку нынешних соревнований, у нее масса профессиональных качеств, но практически в каждом она хоть немного, но уступает польке. Букмекеры полностью на стороне Швентек. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,11, выигрыш Гауфф оценивается коэффициентом 6,66.

Личные встречи

Статистика личных встреч лишь подтверждает цифры букмекеров. В очном противостоянии полька ведет 10 – 1, а единственный раз проиграла в прошлом году на харде в Цинциннати. Представляем результаты трех последних матчей по сетам.

16.05.2024. Ига Швентек 2 : 0 Коко Гауфф

01.11.2023. Ига Швентек 2 : 0 Коко Гауфф

07.10.2023. Ига Швентек 2 : 0 Коко Гауфф

Ролан Гаррос: Ига Швентек – Коко Гауфф прямая трансляция матча 06.06.2024

Ига Швентек

Полька два года подряд заканчивает сезон будучи первой ракеткой мира, лишь ненадолго она уступала свою позицию Арине Соболенко, но потом вновь оказалась на вершине. Три победы подряд на Ролан Гаррос уже выдающееся достижение, но Ига не останавливается и может войти в когорту великих, хотя ей еще играть и играть. Лишь Наоми Осака на Roland Garros 2024 смогла забрать у Швентек один сет.

Коко Гауфф

Вполне вероятно, Коко Гауфф тоже могла бы стать обладательницей титула на грунтовом мэйджоре, тем более американка выходила в финал в 2022 году, но там встретилась как раз с Игой Швентек. В прошлом году Коко проиграла польке в четвертьфинале. Победа сейчас будет сродни подвигу, а предпосылок для него никаких нет. Зато Коко в любом случае наберет рейтинговые очки.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024