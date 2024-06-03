Ролан Гаррос: Ига Швентек – Коко Гауфф прямая трансляция матча 06.06.2024

Полуфиналистками Открытого чемпионата Франции по теннису стали первая и третья ракетки мира Ига Швентек и Коко Гауфф. Матч между ними за выход в финал состоится 6 июня и начнется не ранее 16:00 по московскому времени.

Соперницы проведут встречу на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Самый интересный матч с участием польской теннисистки Иги Швентек был сыгран во втором круге против Наоми Осаки. Уже тогда подумалось, что вряд ли кто-то еще сможет навязать фаворитке турнира такое сопротивление. Иге в третьем сете пришлось отыгрывать матчбол. Дело шло к сенсации, хотя японка тоже теннисистка очень высокого уровня и в свое время была первой ракеткой мира. Но упустив возможность выиграть, не то чтобы расклеилась, но дала возможность Швентек вернуться в игру и победить. В остальном, как обычно, полька не замечает своих соперниц. Хорошо уже если получится выиграть у нее несколько геймов. Анастасия Потапова в четвертом круге просто присутствовала на корте и смогла выиграть всего десять очков, там о геймах речи не шло, просто две «баранки». Ладно Потапова, но в четвертьфинале началось с еще одного сета под ноль против шестой ракетки мира Маркеты Вондроушовой. Во втором сете чешка смогла выиграть два гейма и на том спасибо. Получается, что в любом поединке все зависит от Швентек. Некоторые соперницы видя такие результаты проигрывают уже до матча. Все идет к четвертому титулу подряд на Ролан Гаррос.

Швентек – Гауфф прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Коко Гауфф одна из самых молодых теннисисток тура. В этом году ей исполнилось 20 лет, а на ее счету уже есть победа на турнире Большого шлема US Open. Давно пора перестать называть ее перспективной. О чем может идти речь, если американка является третьей ракеткой мира. Другое дело, что в туре еще есть соперницы, которые старше Коко на несколько лет, более развитые физически. Против той же Иги Швентек пока Гауфф ничего поделать не может, тем более на грунте. Многие отмечают, что американке присущ «умный» теннис. В каждом матче у нее есть тактика, которой она постоянно придерживается, спортсменка психологически устойчива. У нее сильная первая подача, хорошая выносливость и скорость. Успехи в одиночном разряде совершенно не мешают Коко здесь же успешно выступать в парном. По 6 : 0 американка своих соперниц не обыгрывает, но побеждает тоже уверенно. Вплоть до четвертьфинала у нее вообще не было проблем. В каждом матче только два сета. Но в прошлом матче опытная Онс Жабер смогла навязать Гауфф борьбу и выиграла первую партию. Правда, это максимум, на что хватило туниску. После Коко отдала сопернице только пять геймов.

Швентек и Гауфф предстоит 12-й очный поединок. Десять раз до этого выигрывала полька, причем всегда уверенно. Букмекеры и сейчас отдают ей подавляющее преимущество. Winline предлагает на победу Иги коэффициент 1,11, успех Коко оценивается коэффициентом 6,66.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024