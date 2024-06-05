Паолини о том, что упустила брейк во втором сете матча с Рыбакиной: «Меня переполняли эмоции»

Теги Марион Бартоли Ролан Гаррос WTA Елена Рыбакина Жасмин Паолини Теннис

Жасмин Паолини прокомментировала выход в полуфинал «Ролан Гаррос».

Она обыграла Елену Рыбакину 6:2, 4:6, 6:4 и впервые вышла в 1/2 «Большого шлема». Во втором сете итальянка упустила брейк.

После матча она дала интервью на корте Марион Бартоли.

– Это непередаваемое чувство. Очень тяжелый матч. Меня переполняли эмоции во втором сете. Потом сказала себе, что все в порядке, что она большая чемпионка. Такое случается. Просто борись и старайся отбить каждый мяч. Это сработало, и вот я здесь.

– Думаю, все влюбились в тебя за твою игру, улыбку и отношение на корте.

– Большое спасибо (зрителям). Я впервые играю на этом прекрасном корте [на Корте Филиппа Шатрие]. Это приятно. Это привилегия. Я рада, что одержала победу в своем первом матче здесь, потому что это один из лучших кортов в мире, – сказала Паолини в интервью на корте.

Ого, Рыбакину вышибли с «Ролан Гаррос». Точнее она вышибла себя сама

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2 комментария
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При всем уважении к Паолини, не понимаю как Рыбакина могла ей проиграть.
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