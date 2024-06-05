Паолини впервые вышла в полуфинал «Большого шлема»

победила четвертую ракетку мира Елену Рыбакину (6:2, 4:6, 6:4) и вышла в полуфинал « ».

Итальянка впервые сыграет в 1/2 финала на турнире «Большого шлема». До этого лучшим результатом 15-й ракетки мира на «Ролан Гаррос» был второй круг.

Паолини третий раз в карьере победила соперницу из топ-5. Ранее она обыгрывала Арину Соболенко в Индиан-Уэллс в 2022-м и Елену Рыбакину в Цинциннати в 2023-м.

Дальше Паолини поборется с Миррой Андреевой или Ариной Соболенко.