Паолини впервые вышла в полуфинал «Большого шлема»

Теги Ролан Гаррос WTA Елена Рыбакина Жасмин Паолини Теннис

Жасмин Паолини победила четвертую ракетку мира Елену Рыбакину (6:2, 4:6, 6:4) и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос».

Итальянка впервые сыграет в 1/2 финала на турнире «Большого шлема». До этого лучшим результатом 15-й ракетки мира на «Ролан Гаррос» был второй круг.

Паолини третий раз в карьере победила соперницу из топ-5. Ранее она обыгрывала Арину Соболенко в Индиан-Уэллс в 2022-м и Елену Рыбакину в Цинциннати в 2023-м.

Дальше Паолини поборется с Миррой Андреевой или Ариной Соболенко.

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Жалко Лену, но Жасмин реально играла как принцесса😉
+5
0
+5
Не одним Синнером жива теннисная Италия. Оба взяли по мастерсу/тысячнику в текущем сезоне и вышли в полуфинал RG.
+6
-1
+5
Я так понимаю, это первый случай когда в обоих разрядах Италия есть в полуфинале
+4
0
+4
Паолини смелая девушка. Там, где Лена просто отбивает мяч, Паолини атакует. Потому что так надо. По-другому Рыбакину не обыграть. Браво!
+4
0
+4
Ответ Йенс Мустерманн
Не одним Синнером жива теннисная Италия. Оба взяли по мастерсу/тысячнику в текущем сезоне и вышли в полуфинал RG.
Так там писец теннис на подъеме. Академии, финансирование.
+4
0
+4
Победит в турнире! Скриньте
+1
-1
0
Давид (по достижениям и размеру - всего 163 см) завалил Голиафа (184)
0
0
0
ждем Жасмин в финале
0
0
0
Ответ Eugenie Nation
Я так понимаю, это первый случай когда в обоих разрядах Италия есть в полуфинале
А Паолини ещё и в парный полуфинал может залететь. А в мужском Болелли Вавасорри уже там.
Только в миксте не осталось итальянцев.
0
0
0
Ответ Йенс Мустерманн
Не одним Синнером жива теннисная Италия. Оба взяли по мастерсу/тысячнику в текущем сезоне и вышли в полуфинал RG.
что она что синнер отлетит к сожалению, но полуфинал хороший результат - с такими то соперниками
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий