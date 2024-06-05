Гауфф о Мирре Андреевой: «Единственный совет – просто оставаться в моменте, верить, что все получится, но не думать о финале»

Теги Ролан Гаррос WTA Коко Гауфф Мирра Андреева Теннис

Коко Гауфф прокомментировала результаты Мирры Андреевой.

17-летняя россиянка впервые вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Она встретится со второй сеяной Ариной Соболенко.

«Помню, когда я вышла в первый четвертьфинал, то думала, что титул так близко. Но он был очень далеко. Так что единственный совет – просто оставаться в моменте, верить, что все получится, но не думать о финале.

Когда слышишь что-то связанное с этим словом, то думаешь, что ты очень близко. Да, так и есть, но смотря назад, понимаешь, что до финала еще большой путь.

Я играла с ней здесь прошлом году, и это было сложно – мы сражались в трех сетах. На US Open было попроще. Думаю, она замечательный игрок и здорово видеть, как она прибавляет с каждой неделей. Надеюсь, у нее получится это сохранить. Потому что я знаю, что иногда давление может быть очень сильным.

Так что, если бы я была в ее команде, я бы позаботилась в первую очередь о ее психологическом состоянии и эмоциях, а не об игре. Потому что это ей предстоит долгая карьера. Я думаю, что она будет успешной. Очевидно, что она отличный игрок, которая уже сейчас добилась многого. Надеюсь, она сможет это продолжить».

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