Мирра Андреева о четвертьфинале против Соболенко: «Хочу реванша»

Мирра Андреева поделилась ожиданиями от матча с Ариной Соболенко.

Они сыграют в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Две предыдущие встречи выиграла Соболенко.

– Опыт предыдущих матчей с Соболенко поможет вам в новой игре?

– Думаю, да. Я точно знаю, что от нее ожидать. Знаю, что она поменяла свою игру, что теперь тоже укорачивает. Не всегда только бьет, добавляет новое. Но, конечно, и она тоже знает, как я играю. Хочу выиграть еще больше геймов, чем в прошлый раз. Хочу реванша, выиграть еще один матч здесь.

– Первый четвертьфинал на «Шлеме» вы воспринимаете как новый прыжок к звездам или скорее как что-то рабочее, как то, что и должно было случиться?

– Нет, я не воспринимаю это как то, что должно было случиться. Всегда очень рада каждой победе: первый круг, четвертый, четвертьфинал. Не могу сказать, что не ожидала этого, ради этого и тренируюсь, работаю – чтобы выигрывать такие матчи, проходить дальше. С другой стороны, может и не ожидала. Но это случилось, так что – почему бы и нет, – приводит слова Андреевой корреспондента Спортса Андрей Васильев.