Мирра Андреева о четвертьфинале против Соболенко: «Хочу реванша»

Теги Ролан Гаррос WTA Арина Соболенко Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева поделилась ожиданиями от матча с Ариной Соболенко.

Они сыграют в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Две предыдущие встречи выиграла Соболенко.

– Опыт предыдущих матчей с Соболенко поможет вам в новой игре?

– Думаю, да. Я точно знаю, что от нее ожидать. Знаю, что она поменяла свою игру, что теперь тоже укорачивает. Не всегда только бьет, добавляет новое. Но, конечно, и она тоже знает, как я играю. Хочу выиграть еще больше геймов, чем в прошлый раз. Хочу реванша, выиграть еще один матч здесь.

– Первый четвертьфинал на «Шлеме» вы воспринимаете как новый прыжок к звездам или скорее как что-то рабочее, как то, что и должно было случиться?

– Нет, я не воспринимаю это как то, что должно было случиться. Всегда очень рада каждой победе: первый круг, четвертый, четвертьфинал. Не могу сказать, что не ожидала этого, ради этого и тренируюсь, работаю – чтобы выигрывать такие матчи, проходить дальше. С другой стороны, может и не ожидала. Но это случилось, так что – почему бы и нет, – приводит слова Андреевой корреспондента Спортса Андрей Васильев.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хорошо бы она её на конец обыграла, ну скоро узнаем)))
+3
-1
+2
Мы все хотим! Но придется набраться терпения :)
+1
-1
0
Наглость
+2
-2
0
Может быть только как-то сбить ритм-темп. Но Соболенко была уже в стольких передрягах, что трудно себе это представить от нашей Мирки.
0
0
0
Пока что успех возможен, ток если Соболенко сама себе проиграет. Но она это в принципе выдает с переменным успехом.
0
0
0
Будет интересно, если удастся заставить Сабаленку бегать вперед-назад и слева направо.
У Мирры появились прием подачи и цепкость. Это многое обещает.
0
0
0
Ответ costa0545
Хорошо бы она её на конец обыграла, ну скоро узнаем)))
пока что по сравнению с Соболенко Мирра выглядит юниором. там уровень пока не сопоставим.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий