Синнер – четвертый игрок, возглавивший мировой рейтинг под руководством Кейхилла

, вышедший в полуфинал « », станет 29-й первой ракеткой мира в истории .

Кроме того, он станет четвертым игроком, поднявшимся на первую строчку под руководством Даррена Кейхилла. Ранее австралиец приводил на вершину Ллейтона Хьюитта (в 2001-м), (в 2003-м) и (в 2017-м).

Кейхилл входит в команду итальянца с 2022 года. Также Синнера тренирует Симоне Ваньоцци, который ранее не работал с топами.