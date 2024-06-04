Синнер – четвертый игрок, возглавивший мировой рейтинг под руководством Кейхилла

Теги Ллейтон Хьюитт рейтинги Андре Агасси Ролан Гаррос ATP Симона Халеп Даррен Кейхилл Симоне Ваньоцци Янник Синнер Теннис

Янник Синнер, вышедший в полуфинал «Ролан Гаррос», станет 29-й первой ракеткой мира в истории ATP.

Кроме того, он станет четвертым игроком, поднявшимся на первую строчку под руководством Даррена Кейхилла. Ранее австралиец приводил на вершину Ллейтона Хьюитта (в 2001-м), Андре Агасси (в 2003-м) и Симону Халеп (в 2017-м).

Кейхилл входит в команду итальянца с 2022 года. Также Синнера тренирует Симоне Ваньоцци, который ранее не работал с топами.

6 комментариев
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Причем тут Кейхилл, если Калинская вывела его в топ1 меньше чем за месяц
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Забавно, конечно, что Агасси в последний раз был #1 позже Хьюитта.
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Янник долго не мог преодолеть психологические барьеры с топами, например, в играх с Ноле - он чокерил решающие моменты - вроде хорошо играл, а как только что-то решающее, то сыпался...
помню я комментил здесь на сайте, что пока он не найдет хорошего психолога и не решит эти проблемы, то так и будет играть без яиц и ничего не добьется...

Похоже команда методично работала над этим и в конце прошлого года Янника прорвало...

Кейхилл видимо знает секрет успеха
+4
-2
+2
Ответ Ale_x_@ndro
Почему киргиза не вывела?)
Кинул ее раньше времени
+2
0
+2
Ответ Skip
Янник долго не мог преодолеть психологические барьеры с топами, например, в играх с Ноле - он чокерил решающие моменты - вроде хорошо играл, а как только что-то решающее, то сыпался... помню я комментил здесь на сайте, что пока он не найдет хорошего психолога и не решит эти проблемы, то так и будет играть без яиц и ничего не добьется... Похоже команда методично работала над этим и в конце прошлого года Янника прорвало... Кейхилл видимо знает секрет успеха
Да, сейчас он просто хладнокровный киборг, уничтожает всех
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