Синнер – четвертый игрок, возглавивший мировой рейтинг под руководством Кейхилла
Янник Синнер, вышедший в полуфинал «Ролан Гаррос», станет 29-й первой ракеткой мира в истории ATP.
Кроме того, он станет четвертым игроком, поднявшимся на первую строчку под руководством Даррена Кейхилла. Ранее австралиец приводил на вершину Ллейтона Хьюитта (в 2001-м), Андре Агасси (в 2003-м) и Симону Халеп (в 2017-м).
Кейхилл входит в команду итальянца с 2022 года. Также Синнера тренирует Симоне Ваньоцци, который ранее не работал с топами.
помню я комментил здесь на сайте, что пока он не найдет хорошего психолога и не решит эти проблемы, то так и будет играть без яиц и ничего не добьется...
Похоже команда методично работала над этим и в конце прошлого года Янника прорвало...
Кейхилл видимо знает секрет успеха