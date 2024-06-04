Перес о том, что Швентек побеждает 6:0, 6:0 соперниц с фамилиями на «П»: «Вот поэтому я и перестала играть одиночку. Я отказываюсь быть жертвой»

Эллен Перес с юмором прокомментировала статистику Иги Швентек.

В твиттере заметили, что Швентек четвертый год подряд обыгрывает со счетом 6:0, 6:0 соперницу с фамилией, начинающейся на букву «П»:

Рим-2021 – ;

Кубок Билли Джин Кинг-2022 – ;

Рим-2023 – ;

« »-2024 – .

Перес написала: «Вот поэтому я и перестала играть одиночку. Я отказываюсь быть жертвой». Позже седьмая ракетка мира в паре добавила: «Мне нужно просто выйти замуж за кого-нибудь с фамилией не на «П» и продолжить одиночную карьеру. Принимаются предложения 🤪».

За карьеру Швентек повесила пять двойных баранок: кроме соперниц на «П», она не отдала ни одного гейма на « »-2023.

Аннигиляция Потаповой – 0:6, 0:6 за 40 минут от Швентек. Почему она сама не удивлена?