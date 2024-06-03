Ролан Гаррос: Стефанос Циципас – Карлос Алькарас прямая трансляция матча 04.06.2024

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису встретятся третья ракетка мира Карлос Алькарас и девятый в рейтинге Стефанос Циципас. Матч состоится 4 июня и начнется не ранее 21:15 по московскому времени.

Соперники будут играть на корте имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч

Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Еще несколько лет назад Стефанос Циципас считался одним из сильнейших грунтовиков в туре, что позволило ему в 2021 году дойти до финала Ролан Гаррос. Но пока ни один турнир Большого шлема греку покориться не может. За несколько лет многие молодые теннисисты подняли свой уровень игры на грунте на высокий уровень, и вот Стефанос два года подряд в Париже не может преодолеть четвертьфинальный барьер. Сначала препятствием на пути стал Хольгер Руне, а затем как раз Карлос Алькарас, ровно год назад соперники встречались на той же стадии. Вторая половина прошлого сезона и начало нынешнего получились для Циципаса если не провальными, то неудачными. В итоге он впервые за долгое время вылетел из первой десятки, но благодаря последним успехам поднялся на девятую строчку и уже в Париже защитил прошлогодние баллы. На турнире Стефаносу пришлось сыграть два четырехсетовых поединка, в том числе против итальянца Маттео Арнальди в четвертом раунде. Сейчас перед ним стоит очень сложная задача. Карлоса Алькараса грек пока никогда не побеждал.

Циципас – Алькарас прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Испанец, в свою очередь, стремится вновь выйти на свой уровень годичной давности. Во второй половине прошлого сезона карты ему спутала травма, в результате экс-первая ракетка мира теперь занимает третью строчку. Конкуренция в туре сейчас настолько высокая, что любой простой немедленно сказывается не только на рейтинге, но и на результатах. Накануне Ролан Гаррос Карлос принял участие лишь в одном грунтовом турнире в Мадриде, где неожиданно уступил в четвертом круге Андрею Рублеву. Правда, это россиянину нисколько не помогло в Париже, и уже несколько дней как он зачехлил ракетку. Алькарас от матча к матчу играет все лучше. Он уже сказал, что знает как обыгрывать Циципаса, и вряд ли тот сможет чем-то удивить. Пока лишь только Йесперу де Йонгу из Нидерландов удалось отобрать у испанца один сет. Многие рассчитывали на борьбу в матче четвертого круга против канадца Феликса Оже-Альяссима, но ее не получилось. Карлос отдал всего семь геймов. В коллекции есть победа на Уимблдоне и US Open, теперь вполне можно замахнуться на грунтовый мейджор.

Соперники провели пять встреч, три последних на грунтовом покрытии, и пока Циципас не может выиграть у Карлоса ни разу. Букмекеры полагают, что не получится и в этот раз. Winline предлагает на победу испанца коэффициент 1,23, успех Стефаноса оценивается коэффициентом 4,21.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024