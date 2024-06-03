Циципас – Алькарас прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Ровно год назад в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису встречались Стефанос Циципас и Карлос Алькарас. Тогда все закончилось уверенной победой испанца в трех сетах с одним тай-брейком. Предстоящий поединок состоится 4 июня на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 21:15 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Карлос Алькарас сильнее во многих компонентах игры, хотя Стефанос Циципас тоже считается хорошим грунтовиком, но все же если судить по тому, как теннисисты проходят своих соперников, то уверенности у Карлоса больше, а арсенал разнообразнее. К тому же грек может выпадать на некоторых отрезках матчей. В игре с третьей ракеткой мира любая потеря концентрации будет грозить поражением. Букмекеры отдают преимущество Алькарасу. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,23, на победу Циципаса — 4,21.

Личные встречи

Соперники встречались друг с другом пять раз начиная с 2021 года. Все матчи остались за испанцем, причем три последних проходили на грунте. Представляем их результаты по сетам.

06.06.2023. Карлос Алькарас 3 : 0 Стефанос Циципас

23.04.2023. Карлос Алькарас 2 : 0 Стефанос Циципас

22.04.2022. Карлос Алькарас 2 : 1 Стефанос Циципас

Ролан Гаррос: Стефанос Циципас – Карлос Алькарас прямая трансляция матча 04.06.2024

Карлос Алькарас

Двукратный победитель турниров Большого шлема несколько утратил свои позиции в конце прошлого сезона и начале нынешнего. Сильно помешала травма, из-за которой долгое время теннисист не мог набрать оптимальные кондиции. Сейчас Карлос Алькарас к ним близок, судя по той игре, которую демонстрирует на Ролан Гаррос. У всех своих соперников за исключением Йеспера де Йонга из Нидерландов испанец выиграло в трех сетах.

Стефанос Циципас

Стефанос смог справиться с многочисленными проблемами и вернуться в десятку сильнейших теннисистов мира. При той конкуренции в мужском теннисе, которая существует сегодня, это большое достижение. Циципас ярко начал грунтовый сезон с победы на турнире в Монте-Карло, но сейчас он не показывает уровня той игры. Проблемы были в матчах с Даниэлем Альтмайером во втором круге и с Маттео Арнальди в четвертом.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024