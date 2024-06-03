Швентек – Вондроушова прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Первая ракетка мира Ига Швентек стремится к своей четвертой подряд победе на Ролан Гаррос. Помешать ей попытается Маркета Вондроушова. Их поединок в 1/4 финала состоится 4 июня на корте имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 13:30 по московскому времени.

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Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Польская теннисистка заставила на некоторое время усомниться в своих силах, когда во втором круге чуть было не проиграла вернувшейся в большой теннис японке Наоми Осаке. В остальном Ига, как обычно, не замечается своих соперниц. У Маркеты выдалась довольно легкая сетка, и проблемы ей доставила только Кэти Волынец. Букмекеры шансов чешке не дают. Winline предлагает на ее победу коэффициент 9,87, на победу Швентек коэффициент 1,05.

Личные встречи

Теннисистки ранее встречались трижды, первый матч прошел в 2020 году как раз на Ролан Гаррос. Тогда и началось доминирование Иги в мировом теннисе. Представляем результаты по сетам.

30.10.2023. Ига Швентек 2 : 0 Маркета Вондроушова

18.08.2023. Ига Швентек 2 : 0 Маркета Вондроушова

28.09.2020. Ига Швентек 2 : 0 Маркета Вондроушова

Ролан Гаррос: Ига Швентек – Маркета Вондроушова прямая трансляция матча 04.06.2024

Ига Швентек

Полька не проигрывает на грунтовом покрытии 16 матчей подряд. Перед Roland Garros она выиграла представительные турниры в Мадриде и Риме. В финале оба раза встречалась с Ариной Соболенко. Многие ждут их поединка и сейчас. В предыдущем матче Швентек играла с россиянкой Анастасией Потаповой и оба сета взяла под ноль, проиграв всего десять очков.

Маркета Вондроушова

Маркета тоже играла в Мадриде и Риме, но в обоих случаях зачехлила ракетку уже после второго круга. Затем чешка отправилась в Страсбур, но и там ее пределом стал второй круг. Сейчас финалистка Ролан Гаррос 2019 года и победительница Уимблдона 2023 года будет играть в четвертьфинале и с большой доли вероятности матч для нее станет последним на нынешнем турнире.

Расписание Ролан Гаррос 2024

Результаты Ролан Гаррос 2024