Ролан Гаррос: Ига Швентек – Маркета Вондроушова прямая трансляция матча 04.06.2024

На Открытом чемпионате Франции по теннису начинаются четвертьфиналы, а значит, настала пора встречаться соперницам из первой десятки рейтинга. Польская теннисистка Ига Швентек и чешка Маркета Вондроушова сыграют друг с другом за выход в полуфинал. Матч состоится 4 июня и начнется не ранее 13:30 по московскому времени.

Теннисистки будут встречаться на центральном корте турнира имени Филиппа Шатрие. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Ига Швентек, как обычно, видит цель и не замечает препятствий. Первая ракетка мира как начала успешно выступать на грунтовом покрытии начиная с турнира в Мадриде, так и продолжает до сих пор. На ее счету уже 16 побед подряд на грунте и, кажется, реальные шансы остановить польку были только у Наоми Осаки в поединке второго круга. Японка точно не подарок для любой теннисистки. Сейчас она только возвращается в большой теннис после годичного отсутствия в связи с рождением ребенка. Ранее Осака сама была первой ракеткой мира и чемпионский менталитет, как и характер, у нее остался. Ига абсолютно не напоминала себя во втором сете, который уступила со счетом 1 : 6. Была на волоске от поражения в третьей партии, когда у Наоми был матчбол. Но его удалось отыграть, Осака после этого явно расстроилась, а Ига вернула себе преимущество. Окажет ли Швентек кто-то подобное сопротивление еще на нынешнем турнире, сказать сложно. Россиянку Анастасию Потапову Ига просто смяла за сорок минут, выписав две «баранки», и снова пошли шутки про пекарню.

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Кстати, Маркета Вондроушова одна из тех теннисисток, которая как сама может выиграть сет под ноль, так и отдать его с таким же счетом. Например, во втором круге в матче против американки Кэти Волынец чешка как раз проиграла первый сет со счетом 0 : 6. Правда, в двух последующих отдала только пять геймов. В матчах против соперниц ниже себя уровнем Маркета если где-то и проваливается, то затем легко возвращает себе преимущество. Другое дело, когда на той половине корта находится Ига Швентек. В матчах с ней любая расслабленность может стать роковой. Вондроушова опытная теннисистка. Она играла в финале Ролан Гаррос в 2019 году, в ту пору, когда Ига Швентек еще не начинала свою серию побед в Париже. Но тогда Маркете противостояла не менее сильная австралийка Эшли Барти. Выиграть не удалось, но зато свой турнир Большого шлема чешка взяла в прошлом сезоне на Уимблдоне. С тех пор она стабильно входит в десятку сильнейших рейтинга. При этом титулов на турнирах WTA у нее всего два.

Во всех трех очных поединках побеждала Ига Швентек. Пока Маркете не удавалось взять даже один сет. Букмекеры отдают подавляющее преимущество первой ракетке мира. Winline предлагает на победу Иги коэффициент 1,05, успех Маркеты оценивается коэффициентом 9,87.

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