Джокович после падения в пятом сете: «Молодец, супервайзер. Молодцы, служба эксплуатации. Вообще не скользко»

снова пожаловался на качество корта в матче с в четвертом круге «Ролан Гаррос» (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 3:2, идет пятый сет).

Серб упал в пятом сете и стал высказывать недовольство.

«Молодцы, ребята. Молодцы. Лучше нас знаете. Вообще не скользко. Играть не опасно.

Молодец, супервайзер. Молодцы, служба эксплуатации. Вообще не скользко».

Джокович о корте на «Ролан Гаррос»: «Я повредил колено, потому что быстро дернулся и поскользнулся»