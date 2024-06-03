Джокович после падения в пятом сете: «Молодец, супервайзер. Молодцы, служба эксплуатации. Вообще не скользко»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Франсиско Серундоло Теннис

Новак Джокович снова пожаловался на качество корта в матче с Франсиско Серундоло в четвертом круге «Ролан Гаррос» (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 3:2, идет пятый сет).

Серб упал в пятом сете и стал высказывать недовольство.

«Молодцы, ребята. Молодцы. Лучше нас знаете. Вообще не скользко. Играть не опасно.

Молодец, супервайзер. Молодцы, служба эксплуатации. Вообще не скользко».

Джокович о корте на «Ролан Гаррос»: «Я повредил колено, потому что быстро дернулся и поскользнулся»

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Новак, засуди их всех нафиг
+10
-4
+6
Правильно, нужно говорить
+3
0
+3
А на грунте бывает не скользко?
+2
-1
+1
А кто-то ещё жаловался на корт?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий