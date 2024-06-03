Джокович во втором матче подряд ушел с 1:2 по партиям и выиграл 40-й пятисетовик в карьере
Новак Джокович в четвертом круге «Ролан Гаррос» обыграл 27-ю ракетку мира Франсиско Серундоло – 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3.
Серб во втором матче подряд ушел с 1:2 по партиям и выиграл 40-й пятисетовик в карьере. В четвертом сете он уступал с брейком.
В матче с аргентинцем Джокович испытывал проблемы с коленом (дважды брал медперерыв) и жаловался на качество корта (ругался с судьей на вышке и супервайзером).
Ну, величайший, давно понятно)
На одной ноге уничтожает всяких черундул.
2 подряд матча 5 сетов и каждый матч по 4,5 часа. Каждый раз проигрывал. В 4 сете сегодня он проигрывал 2-4, игра до 6.победил 7-5.. итого
6-1 5-7 3-6 7-5 6-3
Великий чемпион
ВЕЛИЧАЙШИЙ в истории!
Джордан, Месси, Джокович, Грецки, Фелпс, Болт...
Ещë три 5-сетовика забрать - и полный порядок.
И только Джокович начинает всех нагибать. У него как у Росомахи регенерация происходит?