Джокович во втором матче подряд ушел с 1:2 по партиям и выиграл 40-й пятисетовик в карьере

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Франсиско Серундоло Теннис

Новак Джокович в четвертом круге «Ролан Гаррос» обыграл 27-ю ракетку мира Франсиско Серундоло – 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3.

Серб во втором матче подряд ушел с 1:2 по партиям и выиграл 40-й пятисетовик в карьере. В четвертом сете он уступал с брейком.

В матче с аргентинцем Джокович испытывал проблемы с коленом (дважды брал медперерыв) и жаловался на качество корта (ругался с судьей на вышке и супервайзером).

27 комментариев
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А еще 370 матч на ТБШ 🫣
Ну, величайший, давно понятно)
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+8
По крутизне Джокович сегодня обошел даже Клоппа)
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-2
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Величайший в истории
+7
-2
+5
Это, называет - класс.
На одной ноге уничтожает всяких черундул.
+7
-2
+5
Король . Великая менталка
2 подряд матча 5 сетов и каждый матч по 4,5 часа. Каждый раз проигрывал. В 4 сете сегодня он проигрывал 2-4, игра до 6.победил 7-5.. итого
6-1 5-7 3-6 7-5 6-3
Великий чемпион
+7
-2
+5
Игра в пятом сете местами просто фантастика. 37 лет человеку. ГОАТ тенниса, даже споров быть не может. Там Рууд и Фриц тоже наверняка часа 4 сыграют, преимущества по свежести у них быть не должно в полуфинале
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Это рекордная 370-я победа Новака Джоковича на ТБШ и это в 37 лет, ребята!
ВЕЛИЧАЙШИЙ в истории!
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Император показал себя в лучшем стиле 💪🏼
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С юбилеем (40) Император.
Джордан, Месси, Джокович, Грецки, Фелпс, Болт...
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уррррррррррррра !
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Император в деле.
Ещë три 5-сетовика забрать - и полный порядок.
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А что я говорил, заглотил и не выпустил, если он с разорванным животом Австралию выиграл, так Ролан горрос, на одной ноге возьмёт)))
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Просерундоло
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Температура будет подниматься, корты улучшаться. Но форма все равно ужасная.
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Короче, все это просто хитрый и безукоризненно зловещий план. Джокович сразу раскусил в Звереве главного соперника на этом РГ и, затянув все в 4,5 часа, тем самым отправил Зверева мять муму с Руне до четырех утра. Мастермайнд в действии!
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Молодца Ноле , такой матч вытащил!!!!!
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Новак, конечно, великий. Но Серундоло - Обсерундоло!
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Ответ DjokoND
Травмированный титан ранен, но пока не убит. Шансов конечно нет в следующем матче, но впечатления оставил мощные. Спасибо, Легенда!
Почему нет шансов в следующем матче? С Надалем будем играть разве или может с пиковым Вавринкой?
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с каждым матчем все больше кажется, что Джокович возьмёт титул
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Хитрый лис опять разыграл для всех спектакль
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Почему другие игроки после травмы снимаются или начинают играть хуже?
И только Джокович начинает всех нагибать. У него как у Росомахи регенерация происходит?
+2
-2
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Теперь по всем остальным катком пройдётся. Главный симулянт в истории спорта.
+5
-5
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Черендуло клоун)) травмированного 37 летенго не дожать... и возможно травма ноги, Этоже повторение легендарной травма надрыв мишц живота с АО)
+6
-6
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