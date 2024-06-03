Джокович во втором матче подряд ушел с 1:2 по партиям и выиграл 40-й пятисетовик в карьере

в четвертом круге « » обыграл 27-ю ракетку мира – 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3.

Серб во втором матче подряд ушел с 1:2 по партиям и выиграл 40-й пятисетовик в карьере. В четвертом сете он уступал с брейком.

В матче с аргентинцем Джокович испытывал проблемы с коленом (дважды брал медперерыв) и жаловался на качество корта (ругался с судьей на вышке и супервайзером).