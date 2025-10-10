Кафельников о выходе Медведева в полуфинал «Мастерса» в Шанхае: «Это хороший знак. Надеюсь, продолжит в том же духе»

Евгений Кафельников оценил победу Даниила Медведева над Алексом де Минауром.

Россиянин обыграл седьмую ракетку мира 6:4, 6:4 и второй раз в сезоне вышел в полуфинал «Мастерса».

«Даня молодец. Наверное, выход в полуфинал Шанхая должен помочь Медведеву психологически. Это хороший знак. Надеюсь, продолжит в том же духе», – цитирует Кафельникова «Чемпионат».

За выход в финал Медведев поборется с Артуром Риндеркнешем .

Медведев радует в Шанхае – напомнил, что сделало его легендой современного тенниса