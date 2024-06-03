Андреева после выхода в первый четвертьфинал ТБШ: «Самым сложным был матч с Азаренко, я первый раз заканчивала так поздно, потом было непросто восстановиться»

Мирра Андреева оценила победу над Варварой Грачевой на «Ролан Гаррос».

Она обыграла экс-россиянку 7:5, 6:2 и вышла в четвертьфинал.

– Это особенная победа: против представительницы Франции, против подруги.

– Реакция публики вас беспокоила?

– Поначалу да, но потом я адаптировалась, сделала это своим преимуществом. В итоге мне это даже помогло, в том числе зажечься снова изнутри.

– Что в первую очередь в вас самой вызывает гордость по пути к этому четвертьфиналу?

– Самым сложным был матч с Викой [Азаренко], я первый раз заканчивала так поздно, потом было непросто восстановиться.

– Вы уже провели пару сложных матчей с Ариной Соболенко. Чему вы научились?

– Я сейчас не буду раскрывать свою тактику. Вряд ли она посмотрит мою пресс-конференцию, но просто на всякий случай. Хотя у меня сейчас в голове ничего и нет, надеюсь на своего тренера. В прошлые разы мой план не срабатывал, нужно будет что-то изменить.

– Как выглядят ваши такие разговоры с Кончитой?

– Обычно она оставляет очень много заметок, текстовых. Я читаю, потом мы обсуждаем, что стоит добавить, все ли понятно. Так что все довольно просто.

– В чем секрет вашего спокойствия на корте в 17 лет?

– Я просто играю. Когда мы обсуждаем план на игру, я вроде бы слушаю, но когда выхожу на корт, все забываю. Думаю: окей, как-нибудь разберусь. Просто иду и играю – адаптируюсь в зависимости от того, что происходит, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса Андрей Васильев.