Андреева после выхода в первый четвертьфинал ТБШ: «Самым сложным был матч с Азаренко, я первый раз заканчивала так поздно, потом было непросто восстановиться»

Теги Ролан Гаррос WTA Варвара Грачева Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева оценила победу над Варварой Грачевой на «Ролан Гаррос».

Она обыграла экс-россиянку 7:5, 6:2 и вышла в четвертьфинал.

– Это особенная победа: против представительницы Франции, против подруги.

– Реакция публики вас беспокоила?

– Поначалу да, но потом я адаптировалась, сделала это своим преимуществом. В итоге мне это даже помогло, в том числе зажечься снова изнутри.

– Что в первую очередь в вас самой вызывает гордость по пути к этому четвертьфиналу?

– Самым сложным был матч с Викой [Азаренко], я первый раз заканчивала так поздно, потом было непросто восстановиться.

– Вы уже провели пару сложных матчей с Ариной Соболенко. Чему вы научились?

– Я сейчас не буду раскрывать свою тактику. Вряд ли она посмотрит мою пресс-конференцию, но просто на всякий случай. Хотя у меня сейчас в голове ничего и нет, надеюсь на своего тренера. В прошлые разы мой план не срабатывал, нужно будет что-то изменить.

– Как выглядят ваши такие разговоры с Кончитой?

– Обычно она оставляет очень много заметок, текстовых. Я читаю, потом мы обсуждаем, что стоит добавить, все ли понятно. Так что все довольно просто.

– В чем секрет вашего спокойствия на корте в 17 лет?

– Я просто играю. Когда мы обсуждаем план на игру, я вроде бы слушаю, но когда выхожу на корт, все забываю. Думаю: окей, как-нибудь разберусь. Просто иду и играю – адаптируюсь в зависимости от того, что происходит, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса Андрей Васильев.

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2 комментария
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Мирра молодец! Удачи в матче с Ариной, и пусть план сработает!
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