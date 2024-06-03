Аванесян о поражении от Паолини: «Подустала после первого сета, как будто все силы вложила в него»

Теги Ролан Гаррос WTA Жасмин Паолини Элина Аванесян Теннис

Элина Аванесян прокомментировала поражение от Жасмин Паолини.

Она уступила итальянке в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 6:4, 0:6, 1:6.

– На самом деле я довольна тем, что показала. Вышла с корта опустошенная, сделала все, что могла. Первый сет отыграла очень хорошо. Мне кажется, все свои силы там и оставила. Но и Жасмин провела отличный матч.

– При этом третий сет вы начали с брейка, как первый, мы рассчитывали на продолжение.

– Я тоже очень рассчитывала на продолжение. К сожалению, его не было.

– Почему в третьем сете не получилось так продолжить?

– Я подустала после первого сета, действительно все силы как будто вложила в него. А Жасмин стала намного активнее, намного сильнее.

– Когда ушли с корта после 0:6 во втором сете, думали ли что-то поменять кардинально в игре? Чтобы удивить и этим переломить.

– У меня была единственная цель – показать все, что у меня есть на данный момент. Бегать там, пока не устану, пока не упаду. Выложить все. И я это сделала, поэтому довольна этим днем.

– При 5:2 у вас не получилось сразу подать на первый сет. Может быть, это что-то поменяло? Если бы не пара лишних геймов, возможно, меньше бы устали.

– Я занервничала. Действительно подустала к тому моменту. Но старалась продолжать давить ментально. Никто не знает и не узнает, к сожалению, [как было бы, если бы удалось подать на сет при 5:2], но все же я считаю, что хорошо провела матч.

– Результат у вас в итоге тот же, что и на прошлом «Ролан Гаррос». А ощущения от собственной игры?

– Несмотря на то, что результат такой же, в этом году именно сыграла я намного лучше. Даже по счету видно: матчи были легче, уверенности у меня больше, уровень игры был выше.

– Вы играли с тейпом на колене. Он вам мешал?

– Честно говоря, понятия не имею, почему у меня все так было затейпировано. Просто доверяю своему физио. Никакой серьезной травмы у меня нет, это просто превентивная мера, чтобы сохранить меня в хорошей форме, – приводит слова Аванесян корреспондент Sports Андрей Васильев.

Мы влюблены в Элину Аванесян

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4 комментария
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К Касаткиной прибыло еще одна уставшая. Кепка никак не устает, достала уже. Два титула подряд взяла и не чувствуется у нее усталости.
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Бесхребетные российские теннисистки
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Да скажем прямо уровень то разный, пусть спасибо скажет что хоть один сет взяла.
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рг 2014 МШ 4круг-3 сета со Стосур, 1/4-3сета с Мугурусой, 1/2-3 сета с Бушар и финал с Халеп 3 сета за 3,5ч и титул. К вопросу об усталости:))
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