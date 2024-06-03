Паолини отыграла у Аванесян сет и впервые вышла в четвертьфинал ТБШ
15-я ракетка мира Жасмин Паолини победила №70 Элину Аванесян в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 4:6, 6:0, 6:1.
Паолини впервые выиграла сет 6:0 в основе турнира «Большого шлема». Она повесила 20-ю баранку на уровне WTA.
28-летняя итальянка впервые вышла в четвертьфинал ТБШ. До этого ее лучшим результатом на ТБШ в целом был четвертый круг Australian Open-2024, в Париже – второй круг (2020, 2021, 2023).
Аванесян впервые проиграла сопернице из топ-15. До этого матча у нее было пять побед.
Паолини теперь поборется с Еленой Рыбакиной.