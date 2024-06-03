Паолини отыграла у Аванесян сет и впервые вышла в четвертьфинал ТБШ

Теги Ролан Гаррос WTA Жасмин Паолини Элина Аванесян Теннис

15-я ракетка мира Жасмин Паолини победила №70 Элину Аванесян в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 4:6, 6:0, 6:1.

Паолини впервые выиграла сет 6:0 в основе турнира «Большого шлема». Она повесила 20-ю баранку на уровне WTA.

28-летняя итальянка впервые вышла в четвертьфинал ТБШ. До этого ее лучшим результатом на ТБШ в целом был четвертый круг Australian Open-2024, в Париже – второй круг (2020, 2021, 2023).

Аванесян впервые проиграла сопернице из топ-15. До этого матча у нее было пять побед.

Паолини теперь поборется с Еленой Рыбакиной.

Мы влюблены в Элину Аванесян

2 комментария
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За 2 и 3 сет Аванесян взяла 0 своих подач, отчасти повторила перформанс Потаповой.
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Краткий синопсис матча: Анаболическистероидный афроитальянский колобок продолжает новый этап испытаний новых ударных комбинаций(стимуляторов).
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