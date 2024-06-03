Паолини отыграла у Аванесян сет и впервые вышла в четвертьфинал ТБШ

15-я ракетка мира победила №70 Элину Аванесян в четвертом круге « » – 4:6, 6:0, 6:1.

Паолини впервые выиграла сет 6:0 в основе турнира «Большого шлема». Она повесила 20-ю баранку на уровне .

28-летняя итальянка впервые вышла в четвертьфинал ТБШ. До этого ее лучшим результатом на ТБШ в целом был четвертый круг Australian Open-2024, в Париже – второй круг (2020, 2021, 2023).

Аванесян впервые проиграла сопернице из топ-15. До этого матча у нее было пять побед.

Паолини теперь поборется с Еленой Рыбакиной.

Мы влюблены в Элину Аванесян