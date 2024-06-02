Мы влюблены в Элину Аванесян

Покоряет и этот «Ролан Гаррос».

Вы бы видели, как улыбается расслабленная и довольная Элина Аванесян.

Мы уже третий раз встречали ее после победы на этом «Ролан Гаррос», только теперь – после самой большой в карьере.

Аванесян идет с превышением: она повторила прошлогодний четвертый круг в Париже, но тогда обыграла максимум 12-ю сеяную Белинду Бенчич и на старте, а теперь выбила восьмую ракетку мира Циньвэнь Чжэн, причем этой победой и повторила прорыв-2023.

Особенно приятно, когда игроки говорят то, что потом получается доказать. После первой победы на «Ролан Гаррос» мы уточняли у еще напряженной Элины, пугает ли ее необходимость защищать четвертый круг. Она тогда очень легко сформулировала: играть с топами нравится, в сетке вообще ничего напугать не может.

И вот теперь третья из трех победа над топ-10, пятая из пяти – над топ-15.

Если кто прочитал и не поверил с первого раза, прочитайте дважды и поверьте теперь.

Уже после Чжэн, обыгранной в два подхода из-за дождя , светящаяся Аванесян пояснила: «Против топ-игроков, когда терять нечего, у меня больше мотивации, я более собранная». Мы заметили.

😍😍😍

У Аванесян было несколько челленджей = рисков сломаться.

Она быстро отдала первый сет – но просто еще активнее пошла раскидывать китаянку по разным сторонам.

Ее тормознул на взлете дождь – при 2:1 в третьем сете. Но она поиграла в Uno, попила с тренерами чаю и вышла продолжать путь через несколько часов.

У нее дважды не получилось подать на матч – 5:2 превратились в 5:6, большое преимущество обернулось риском проиграть, не доходя до тай-брейка, Чжэн была в двух очках при 30:30. Но Элина и тут осталась собой.

А когда в завязке чемпионской гонки до 10 очков она запустила очередную полусвечку – такую же, как десятки до, только уже через голову вышедшей вперед китаянке – стало ясно, что Аванесян дожмет и не заметит.

Помните, мы называли Циньвэнь королевой , когда она прорывалась на Australian Open? Получается, теперь королевский статус переходит к Элине Аванесян.

😍😍😍

Вы не зря можете быть в восторге от того, как Элина Аванесян играет вообще или играла в конкретном матче с Чжэн.

Но побудьте в восторге еще от того, как приятно с Элиной общаться – хотя бы просто поверьте.

У нее чуть застенчивая улыбка, когда разговор переходит с более-менее стандартных фраз на импровизацию и небольшие шуточки, самоиронию.

Пока ищет лаконичную фразу в ответ даже на длинный вопрос, может глянуть по сторонам или вниз, но потом обязательно поднимает взгляд и посмотрит прямо в глаза.

После победы над Чжэн разговор с Элиной поначалу назначили в комнату для пресс-конференций, где игрок чуть выше у микрофона, а остальные в зале – мы восприняли как признак, что теперь, после победы над топ-10, к Аванесян гораздо больше внимания. Но потом нам все же оставили привычный уютный формат, когда мы готовим для Элины кресло посередине и расставляем свои вокруг.

И она с искоркой, еще и с жестами, объясняла, как стратегически играла под лево, потом под право и, если мяч возвращался под левую руку, отправляла налево сама, чтобы соперница бежала.

У Элины Аванесян еще точно будут большие пресс-конференции в главных залах, центральные корты на «Шлемах».

А пока насладимся взлетом.

Мирра = Курникова, восторг Аванесян, Медведеву помог голубь. Главное в бесконечную субботу на «Ролан Гаррос»

Фото: instagram.com/elina__72 ; Gettyimages.ru /Dan Istitene