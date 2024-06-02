Джокович – Серундоло прогноз на матч Ролан Гаррос 2024

Первая ракетка мира и действующий чемпион Открытого чемпионата Франции по теннису Новак Джокович в четвертом круге встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло. Поединок состоится 3 июня на корте имени Филиппа Шатрие, начало не ранее 17:00 по московскому времени.

Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч

Ролан Гаррос 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Прогноз

Сомнений в победе Джоковича нет, хотя наверняка многие ждут, когда, наконец, «Акела промахнется». Против аргентинцев на турнирах Большого шлема в своей длительной карьере серб играл 19 раз и проиграл единожды, да и то из-за травмы в 2005 году. Франсиско Серундоло второй год подряд вышел в четвертый круг Ролан Гаррос, и это уже большое для него достижение. Букмекеры считают, что предел. Winline предлагает на его победу коэффициент 5,89, на победу Джоковича коэффициент 1,13.

Личные встречи

До сих пор соперники друг с другом не встречались ни разу. Матч в Париже будет первым очным поединком.

Ролан Гаррос: Новак Джокович – Франсиско Серундоло прямая трансляция матча 03.06.2024

Новак Джокович

После прошлого успешного сезона Новака Джоковича многие начали гадать, сколько еще это будет продолжаться. Вроде бы на Australian Open на серба нашли управу в лице Янника Синнера, но Новак по-прежнему номер один в туре и не намерен проигрывать в Париже. Предыдущий его матч с Лоренцо Музетти закончился в три часа ночи, причем итальянец вел по сетам 2 – 1. Но Джокович и в 37 лет один из самых выносливых теннисистов планеты.

Франсиско Серундоло

Аргентинец за последние два сезона вошел в топ-20 и продолжает гнуть свою линию. Правда, за последние полгода он несколько сдал позиции. Победа над Джоковичем позволит Франсиско вновь приблизиться к двадцатке сильнейших, но достичь ее будет очень сложно. В любом случае встреча с первой ракеткой мира это большой опыт. В топ-30 Серундоло удержится точно.

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